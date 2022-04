Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions. Los blancos ganaron 1-3 en Stamford Bridge gracias a tres dianas de Benzema. El italiano se mostró feliz por lo conseguido y la imagen de los suyos, pero asegura que sus jugadores deben tener «cero confianzas» a pesar de la ventaja.

¿Dónde ha estado la ventaja?

“El coraje que hemos tenido para intentar jugar desde atrás nos ha dado ventaja. Nos hemos manejado bien en la salida y nos hemos aprovechado con delanteros que estaban en la noche ideal como Karim, como Vinicius… Con esta intensidad se puede competir con cualquiera”.

Máximo respeto

“Desafortunadamente sólo es el primer tiempo, tenemos que tener respeto, cero confianzas, queremos plantear el mismo partido en el Bernabéu pero puede ser otro”.

Valverde

“Hemos fijado más la posición de Azpilicueta y Valverde tenía un ojo ahí, por eso parecía una línea de cinco, pero cuando Azpilicueta se quedaba abajo Valverde jugaba como extremo”.

Courtois

“Hemos utilizado bien a Courtois en la salida desde atrás, ellos presionaban al portero desde atrás. Lo hemos planteado así porque se podía buscar balón entre líneas”.

Benzema

“Nada más que es un jugador que marca los goles y ayuda mucho al juego del equipo. Es difícil marcarlo porque se mueve mucho y cuando llega el balón al área está ahí. Como el vino cada día es mejor. Se siente muy importante y esto es lo que marca la diferencia. Tiene mucha personalidad y sabe que es un jugador importante. Tiene un comportamiento ejemplar»

Sin confianza

“Soy cauto porque es la primera parte de la eliminatoria. El Chelsea no ha mostrado su mejor versión por mérito del Madrid, pero el fútbol cambia muy rápido, la eliminatoria no se ha acabado”.

¿Cómo ha pasado estos días?

“Me encuentro bien. No he tenido muchos síntomas. He vuelto y el equipo estaba fantástico”.

Eliminatoria abierta

«Tenemos ventaja, pero la eliminatoria está abierta. No hay regla del valor doble fuera de casa y eso da ventaja al Chelsea. El Real Madrid fue mejor, pero hay otro partido en el que puede pasar de todo».

Centrocampistas

«Hemos jugado con el mismo sistema. Sólo he puesto a Valverde para que Carvajal estuviese más por dentro controlando a los mediapuntas. Lo ha hecho muy bien. A veces podíamos jugar con cinco. Claro que escucho a los jugadores, con los que hablo de fútbol, pero después tengo que tomar decisiones en las que a veces acierto y a veces no».

Un gran trunfo

«La duda sigue. Es una parte de mi trabajo. El entrenador es el responsable de derrota y los jugadores los triunfadores».

Lesionados

«Valverde y Karim estaban cansados. Militao ha tenido un golpe en la cadera y después un esguince de rodilla. Nada serio, pero no podía continuar».

Futuro del Chelsea

«No lo sé. El Chelsea es un buenísimo equipo y tengo grandes recuerdos. Viví fenomenal y pienso que la vuelta será difícil. Este equipo estará en mi corazón, es uno de los mejores clubes de Europa como han demostrado».