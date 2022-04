Tuchel en la rueda de prensa previa al partido aseguraba que del Real Madrid ficharía a Benzema. El alemán sabía bien el motivo que le llevó a decir esto. El galo conquistó Stamford Bridge con tres goles que acercan a los blancos a las semifinales de la Champions. Dos de cabeza y otro de listo, pero sobre todo un trío de dianas que confirman, una vez más, que estamos ante un jugador de leyenda.

Courtois – SOBRESALIENTE

El belga regresó a la que fue su casa durante cuatro temporadas como el mejor portero del mundo. Su vuelta a Stamford Bridge con público no fue cómoda, ya que la grada no dudó en abroncarle desde que su nombre sonó por la megafonía del estadio. Hizo una gran parada para desviar un lanzamiento de falta de James. Poco pudo hacer en el gol del Chelsea. En el segundo acto voló para realizar un paradón a Azpilicueta. Y volvió a hacer otro milagro antes de acabar para mantener la ventaja. Es el mejor del mundo.

Carvajal – BIEN

Discutido mucho en los últimos tiempos, ante el Chelsea no estuvo bien en el gol de Havertz. El de Leganés, que fue con el pie y no con la cabeza, no fue capaz de parar el remate del alemán, que fusiló a Courtois. Sólo se le debe poner ese pero, ya que su partido fue más que correcto. Sigue cogiendo sensaciones.

Militao – BIEN

Tenía dos grandes misiones en el partido. La primera parar al Chelsea, la segunda no ver una amarilla que le impidiese jugar la vuelta. La última tardó 14 minutos en incumplirla, cuando tras un muy mal control frenó a Havertz con una falta que le costó la amarilla. Un golpe en el costado le hizo sufrir durante varios minutos, pero eso no le impidió buscar el gol antes del descanso con un gran cabezazo. Tras sufrir otro percance, Militao tuvo que abandonar el campo dolorido. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Nacho.

Alaba – BIEN

En su línea en el centro de la defensa. Muy seguro junto a Militao. En estos partidos es clave.

Mendy – BIEN

Sufrió en los primeros minutos con James y Havertz. Un error suyo estuvo cerca de costarle muy caro al Real Madrid. Con el paso de los minutos fue creciendo.

Casemiro – NOTABLE

No hay nadie como él en su posición. Imperial ayudando una y otra vez a la defensa y sosteniendo el centro del campo cuando el Chelsea apretaba. De lo más destacado de los blancos.

Modric – BIEN

Un apoyo constante para sus compañeros. Cuando el Real Madrid fue capaz de combinar con el croata y Kroos, los blancos firmaron los mejores minutos

Kroos – BIEN

Perfecto en la salida de balón. Cuando encontró a Modric el juego del Real Madrid mejoró notablemente. Tras un gran encuentro se marchó por Camavinga.

Valverde – NOTABLE

La gran novedad del once. Ancelotti se decantó por el uruguayo para meter físico en el centro del campo. Ayudó a Carvajal en la derecha, reforzó el centro del campo y sumó en ataque. Lo esperado. Puso un centro perfecto a Benzema para que el galo hiciese el 0-2. Sin una gota de gasolina, dejó su lugar a Ceballos. Enorme su partido.

Vinicius – NOTABLE

Noche grande en la que tiene que aparecer. Donde tiene que crecer. Y desde el arranque demostró que ama estos encuentros. Fue, junto a Benzema, el jugador más peligroso de los blancos. En cada arranca creaba una oportunidad y estrelló un balón en el larguero. Aunque lo mejor estaba por venir. Combinación con Karim, centro de primeras perfecto y gol del francés. La conexión no se cansa de funcionar.

Benzema – SOBRESALIENTE

Es el mejor jugador del Real Madrid. Un futbolista diferente que está llevando a los blancos por la senda del triunfo. Leyenda del rey de Europa. Con su cabeza hizo los dos primeros goles de los madridistas. En el primero aprovechó un centro de Vinicius y en el segundo de Valverde. Perdonó el tercero antes del descanso. No lo hizo nada más salir de los vestuarios, donde aprovechó un error de Mendy para hacer el tercero. Antes de acabar el encuentro fue sustituido por Bale.

Nacho – BIEN

Entró por Militao pasada la hora de partido. Jugará la vuelta, ya que el brasileño está sancionado. Salvador en un corte para evitar un disparo del Chelsea.

Camavinga – APROBADO

Con el Real Madrid bajando físicamente, entró por Kroos para meter gasolina.

Bale – SIN TIEMPO

Parece mentira, pero jugó con el Real Madrid. Ancelotti le metí en el campo en el 86′ por Benzema. No jugaba con los blancos desde el 15 de febrero en el Parque de los Príncipes.

Ceballos – SIN TIEMPO

Entró en el tramo final por Valverde, que terminó muy cansado.

Ancelotti – SOBRESALIENTE

Llegó a Londres en la misma mañana del partido tras superar el coronavirus. Aportó por Valverde y no le pudo salir mejor. El italiano esta vez sí estuvo de sobresaliente