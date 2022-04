Thomas Tuchel atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro perteneciente a la ida de los cuartos de final de la Champions, que enfrentará en Stamford Bridge a Chelsea y Real Madrid. El técnico alemán del conjunto inglés pidió el apoyo de la afición y valoró la calidad de Karim Benzema.

¿Qué espera del equipo?

“Quiero una plantilla fuerte, mucha confianza y apoyo”.

Derrota en la Premier

“Lo pasamos mal. Necesitábamos tiempo para digerirlo. No hemos hablado nada especial. Ya hemos puesto un objetivo nuevo. No nos gustó lo que pasó, pero lo consideramos una excepción. El lunes ya nos centramos en el partido contra el Real Madrid”.

Ausencia de Ancelotti

“Hoy en día hay ayuda virtual, así que seguro que puede hablar con los jugadores. Es más bonito estar presente, que es lo que nos gusta para sentirnos parte del grupo. Espero que pueda estar mañana, me han dicho que lo va a intentar. Es un gran entrenador, una gran personalidad y nos encantaría tenerlo aquí”.

Kovacic

“Parece una joven estrella en los entrenamientos. Hoy lo ha hecho genial. Tiene una muy buena actitud. Es un placer tenerle. Seguí su carrera antes de que llegase y sabía que tenía mucho talento. Es clave para nosotros dentro y fuera del campo. Es un jugador de equipo, sabe lo que hace falta y lo que necesitamos”.

Apoyo de la afición

“Necesitamos un buen ambiente. Tenemos que jugar mejor, pero también necesitamos que los aficionados nos apoyen. Necesitamos a todos porque es un gran partido. Cuando jugamos fuera de casa sabemos lo difícil que es, por lo que todos tienen que llegar preparados para animar”.

Eliminatoria del año pasado

“Creo que no tiene nada que ver con el partido de la temporada pasada. No lo miré para preparar este duelo. No miramos los partidos del año pasado. Eso tal vez responda la pregunta. Estamos ahí para recuperarnos de la actuación del sábado”.

¿A quién ficharía del Real Madrid?

«Me encanta ese tipo de preguntas, ya me la ha hecho antes su colega (risas). En vez de ser aburrido, elogiaré a Benzema. Hace dos años dije que era el jugador más infravalorado. Lleva unos nueve años jugando en el Real Madrid, eso habla por sí solo. También la manera en la que ayudó al equipo a eliminar al PSG. Tiene un papel muy importante como capitán. Es impresionante, con mucha personalidad».

El Real Madrid en la Champions

“Es difícil mantener su registro. Ganaron la Champions tres veces seguidas y es un torneo increíblemente difícil. Confiaron en una misma plantilla durante mucho tiempo, pero es normal que ciclos como este cambien en algún momento. En términos de una racha ganadora, llegando a la final, tal vez esto es lo que sucedió. Debemos ser muy conscientes de que los equipos con este tipo de calidad, estilo y experiencia pueden hacer cosas especiales. Para nosotros también es una ocasión especial y por eso nos sentimos muy emocionados. La ocasión es especial y el rival es especial. Por eso estamos emocionados”.

Christensen

“No tenemos preocupaciones. Ya aclaró su futuro. Para mí está muy claro cuando tuve conversaciones con él el verano pasado y durante el invierno. La conclusión fue que mientras él sea mi jugador no esperaré nada menos que un cien por cien de compromiso. Esto es lo que exijo para él. Que estuviera fuera el sábado no fue nada personal, sólo una elección táctica. Es nuestro jugador y queremos sacarle el máximo partido. Él necesita estar enfocado. Este es su trabajo y es lo que esperamos”.

Volver a ganar la Champions

“La Champions es muy dura. Es desafiante y exigente, por supuesto. Pero esto a la vez es lo que amamos. Podemos lidiar con eso, pero es lo que elegimos y amamos. Esto es lo que tratamos. Es bueno tener este tipo de experiencias”.