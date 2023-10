Montjuic se estrena en el Clásico con el primer lleno de la temporada

Este sábado se ven las caras los dos grandes equipos de España. Real Madrid y Barcelona lucharán una vez más por el liderato de la Liga. Eso sí, con permiso del Girona. Además, será uno de los partidos con más tensión que se recuerda en los últimos años. Y lo hacen por primera vez en la historia en el Estadio Lluis Companys de Montjuic, feudo del Espanyol entre 1997 y 2009. El club azulgrana completará el 100% del aforo por primera vez en toda la temporada.

Y es que el traslado a Montjuic ha sido una de las asignaturas pendientes del Barcelona en este inicio de temporada. El drástico cambio del Camp Nou a Montjuic a causa de las obras levantó recelo dentro del aficionado culé. Sólo 17.000 personas pidieron el cambio de abono, mientras que el resto de localidades se fiaban a la venta de entradas al público general y a los aficionados rivales.

De un aforo aproximado de 50.000 espectadores, se espera que este Barcelona-Real Madrid complete el aforo de un estadio de Montjuic que no lo ha logrado en los siete partidos disputados en lo que va de temporada. De hecho, fue el pasado domingo ante el Athletic cuando obtuvo las peores cifras de la temporada con una asistencia de 38.194 espectadores.

A menos de 24 horas del inicio del encuentro (16:15 horas) todavía se pueden comprar entradas en la web oficial del Barcelona. De hecho son varios los sectores que todavía no se han podido llenar. Y es que los precios de las entradas no son las más apropiadas para conseguir el ansiado aforo completo que aún no han conseguido esta temporada. Desde que salieron a la venta, los pases oscilaban entre los 179 hasta los 485 euros en tribuna.

La mejor entrada que ha tenido el Barcelona esta temporada se produjo en el enfrentamiento ante el Betis donde entraron hasta 45.055 espectadores. Eso sí, con gran ayuda de aficionados del equipo verdiblanco, que viajaron hasta Montjuic unos 4.000. El estadio de Lluis Companys tiene varias zonas de poca o, mejor dicho, nula visibilidad. Por ello, hay zonas en las que el club ha colocado lonas, en las zonas más bajas del primer anillo para que en televisión no se vean huecos sin ocupar. Y es que en esas zonas resulta imposible poder ver fútbol.

El aforo real del estadio de Montjuic es de 55.926, pero si quitamos todas esas localidades en las que ver el fútbol resulta imposible, las cifras descienden hasta las 50.000, aproximadamente. Al no haberse producido ningún lleno en lo que va de temporada, se desconoce el aforo real del nuevo feudo culé. Será ante el Real Madrid cuando la cifra de asistentes se acerque a esa cifra absoluta.

Un partido atípico

Por primera vez en la historia, el Barcelona no actuará de local a todos los efectos en un Clásico oficial. Sí lo será este sábado, puesto que el estadio de Montjuic así lo atestigua, pero no en el Camp Nou como venía ocurriendo desde tiempos inmemoriales. El conjunto azulgrana se enfrentará a su eterno rival, pero si el calor de su gente, con un ambiente frío como el que se viene repitiendo en cada tarde en la que juegan en Montjuic. Un partido en el que el Barça será menos local y el Madrid menos visitante que de costumbre.

No obstante, el estadio de Montjuic está siendo un fortín para el Barcelona esta temporada al haber conseguido pleno de victorias esta temporada. Ganaron al Cádiz, al Betis, al Amberes y Shakhtar en Champions, al Celta, al Sevilla y al Athletic Club el pasado domingo. Un balance de siete victorias, ningún empate y ninguna derrota con 22 goles a favor y tan solo tres en contra.

Situación similar al Madrid

Durante la pandemia, el Real Madrid ya tuvo que cambiar de residencia, del Santiago Bernabéu al estadio Alfredo di Stéfano, pero sí que existía ese sentido de pertenencia al pertenecer a todos los efectos al club blanco. Una situación muy similar a la que está viviendo el Barcelona esta temporada.

La gran diferencia entre estos dos equipos es que el Real Madrid jugaba en uno de sus estadios, el más importante y con mayor capacidad de su ciudad deportiva, mientras que el Barcelona lo está haciendo en la antigua casa de su gran rival y vecino de ciudad, el Espanyol. El Real Madrid ha jugado en 13 ocasiones en Montjuic donde ha logrado la victoria en seis ocasiones, mientras que han perdido cinco veces. El resto se han saldado con dos empates.