Luka Modric fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Manchester City. Los blancos necesitan ganar a los de Guardiola para acceder a la final de la máxima competición continental.

Sensaciones

«Las sensaciones son muy buenas. Tenemos muchas ganas de que empiece. Hay que vivirlo al máximo porque lo que estamos consiguiendo es muy grande. Tenemos muchas ganas».

Legado en el Real Madrid

«Todos estos títulos que hemos ganado dicen mucho. Hemos tenido mucho esfuerzo y comportamiento. No se puede ganar siempre. Los títulos es lo que nos pone contentos y orgullosos. Es de admirar lo que hemos hecho en todos estos años».

Ancelotti

«Como ha dicho él, hemos jugado muchas veces este tipo de partidos. Yo veo confianza y tranquilidad cuando miro a Ancelotti. Espero que hagamos un gran partido».

Sexta final

«Todavía me acuerdo de esta charla y de este vídeo. Todas estas cosas que tienes en la mente te dan una confianza extra. Sólo jugando con el Madrid te motivas, pero cuando sabes que estás cerca de llegar a una final quieres darlo todo. Estamos cerca de hacer algo histórico».

Camavinga

«Está bien. Va a entrenar hoy y eso es lo más importante. Desde que ha llegado ha crecido mucho y este año ha demostrado que lo puede hacer muy bien en el lateral izquierdo. Aunque no le guste, donde le pongas lo hace bien. Espero que donde juegue lo haga bien, es muy importante para nosotros».

Vinicius y Rodrygo

«Sin ninguna duda. El año pasado ya demostraron que pueden solucionar partidos. Lo más importante es el equipo. Si estamos juntos un día destacará Vinicius, otro Karim o Fede. Lo más importante es estar juntos y tener un gran ambiente. Eso es clave para los jóvenes y los mayores».

La lesión y el tratamiento

«Me importa mucho mi estado físico. Cuando me lesioné quería hacer todo lo posible para jugar estos partidos. Me acuerdo de 2015 cuando me lesioné antes del Atlético y la Juventus. Por eso hice algo diferente con los consejos de unos amigos y ha salido bien. He vuelto antes de lo que pensaba. Estoy muy contento y ahora me siento muy buen. Quería estar y gracias a Dios estoy aquí».

El primer partido

«En el primer partido, durante los primeros 20 minutos, estuvieron ellos mejor. Luego, nosotros mejoramos y pudimos marcar más goles, pero ellos empataron. Sabíamos que no se iba a decidir en la ida. Estamos bien. Esto es 50-50 y se decidirá en los detalles».