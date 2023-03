Modric está enfadado con el Real Madrid por su renovación

La renovación de Luka Modric continúa siendo un culebrón. El futbolista croata espera que el Real Madrid la haga llegar una oferta, algo que todavía no se ha producido. Que todavía el club no se haya puesto en contacto con él ha molestado al veterano centrocampista, tal y como ha desvelado Eduardo Inda en su habitual visita a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas.

«Modric está un poco mosca porque el club no se ha dirigido a él para ofrecerle un año más de contrato», comenzó desvelando Eduardo Inda. «Me cuentan que hay serias dudas en el Real Madrid de esta posibilidad», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado ante la atenta mirada de todos los tertulianos. «Me dicen que Benzema está hecho por un año más y que el Real Madrid le ha dicho a Kroos que se quede y ejecute la cláusula de renovación», concluyó en el programa que se emite en Mega.

Luka Modric es uno de los muchos futbolistas que terminan su contrato el próximo 30 de junio. El croata lleva varias temporadas renovando año a año y siempre se había oficializado su continuidad a final de cada curso, pero las ampliaciones siempre se negociaban y se acordaban desde mucho tiempo antes, algo que no está sucediendo este año.

Desde el pasado 1 de enero Luka Modric es libre para negociar con el club que quiera. Propuestas millonarias, como la de Arabia Saudí, no le han faltado, pero el ex del Tottenham sólo tiene una idea en su cabeza: seguir un año más en el Real Madrid. Y es que la intención del croata siempre ha sido la de retirarse en el Santiago Bernabéu, pero por ahora no le llega esa oferta de renovación para continuar otro curso más.

Que el Real Madrid todavía no se haya puesto en contacto con él para tratar la renovación ha enfadado bastante al futbolista. El croata está molesto, pero es que en el club todavía tienen dudas acerca de la continuidad de Luka Modric, tal y como desveló también en exclusiva Eduardo Inda hace una semana en el programa que presenta Josep Pedrerol.