Modric aplaza su decisión: «Quiero retirarme en el Real Madrid pero no tengo prisa»

Luka Modric sigue rindiendo a un gran nivel tanto en el Real Madrid como con Croacia y por eso en una entrevista en este parón de selecciones ha revelado que no tiene «prisa» por tomar una decisión. Su futuro es una incógnita desde las últimas temporadas a medida que su edad va aumentando y su rendimiento manteniéndose, o incluso mejorando. Este curso, con 39 años a sus espaldas, ya ha jugado 45 partidos, con cuatro goles y siete asistencias.

Su contrato acaba el próximo 30 de junio y pese a ser ya el futbolista más veterano en haber jugado con el Real Madrid todo apunta a que Modric quiere y también merece seguir estirando su carrera. Con su selección lo disputa todo y este jueves fue clave en la victoria de su país por 2-0 contra Francia en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, postulándose como potencial rival de España en la Final Four si los de Luis de la Fuente también cumplen con su parte frente a Holanda.

Pese a la retirada de Toni Kroos, la 2024-25 apuntaba a ser la última temporada de Modric de blanco, pero su amplio protagonismo en los planes de Carlo Ancelotti entre lesiones y acumulación de encuentros ha mostrado que todavía está para grandes batallas. Sin ir más lejos, fue titular en el derbi de octavos de Champions en el Metropolitano contra el Atlético.

Modric no se pone fecha

En lo que va de curso, Modric suma ya 20 partidos de titular y otros 23 saliendo desde el banquillo, repartidos en 2.087 minutos que ha estado sobre el césped hasta la fecha llevando el timón madridista siempre que lo hace. «Ahora no pienso en eso, pero ya he dicho que me gustaría retirarme en el Madrid porque sería un sueño para mi, pero vamos a ver qué pasa. Queda mucha temporada y quedo enfocarme en lo que queda, porque hay muchos partidos, vamos a ver qué pasa porque no tengo ninguna prisa», afirmó el croata en el avance de una entrevista concedida a Telefoot que aún no ha visto la luz al completo.