Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha atacado a Vinicius por las declaraciones en las que el jugador del Real Madrid aseguró haber sido de víctima de insultos racistas en España. Marlaska se lanzó contra el futbolista brasileño, del que dijo que le había «dolido» esas palabras «como español» y explicó que «estamos poniendo los medios necesarios» para combatir los actos racistas en el fútbol español.

«Me dolió un poco, como ciudadano español. Lo dijo bien, dijo una minoría, pero que no nos identifiquen por una minoría. No debemos dejar que el 1% pueda determinar cómo nos califiquen a los demás», expresó Grande-Marlaska para comentar las declaraciones de Vinicius de hace meses en las que criticaba los episodios de racismo en España hasta el punto de pedir que si no cambiaba la cosa, el Mundial del año 2030 debía «cambiar de lugar».

Así, el ministro del Interior se lanzó contra el jugador del Real Madrid y le criticó abiertamente, diciendo que le había «dolido» esas palabras del brasileño, cuando Vinicius puso de manifiesto el problema que hay en el fútbol español, con hechos documentados de cánticos e insultos racistas contra él en algunos estadios del fútbol español.

«Vamos hacia adelante, estamos poniendo los medios necesarios. El fútbol no forma parte del Colegio de Psicólogos, para las terapias hay otros sitios donde ir. Antes no se cooperaba, había radicales protegidos en todos los campos de fútbol. Tenemos que seguir avanzando mucho más hasta erradicarlo totalmente», continuó Fernando Grande-Marlaska en referencia a las palabras de Vinicius.

Además, en una entrevista en la Cadena SER, Marlaska defendió el trabajo de prevención y acción del Gobierno y las fuerzas de seguridad en la lucha contra la violencia en el deporte, para que todas las partes se involucren en «crear sociedad», cada vez con más sanciones y mejores medios, a pesar de que «hay clubes que colaboran más que otros» en la complicada realidad del fútbol.

«No hay que partir de la base de que sea imposible. Se puede y se debe acabar con la violencia. En el deporte hay un número importante de gente y puede llevar que los cobardes intenten ocultarse dentro de la multitud, eso es lo que hacen. Contrarían los valores del deporte», comentó el ministro del Interior.

Marlaska valoró la reunión del 27 de marzo con la Liga para «realizar un protocolo e ir avanzando para tener los medios». «Hay algunos clubes que cooperan más y otros que no cooperan tanto como nos gustaría. Hay clubes que llegan antes a ser conscientes de lo importante de esa colaboración, que no abrir los ojos no ayuda al deporte ni a su patrimonio ético», afirmó.

«Estoy interesado en ir sumando clubes que asuman la importancia de que ellos se impliquen. Hay bastantes que trabajan muy seriamente. Si vamos a las propuestas de sanción se puede ver. Tenemos que estar todos involucrados, queremos crear sociedad», añadió Marlaska en este sentido.