Michael Oliver, el árbitro que pitará la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Eintracht de Frankfurt

Michael Oliver será el árbitro encargado de dirigir el primer gran encuentro de la temporada continental entre Real Madrid y Eintracht de Frankfurt, con un título ya en juego: la Supercopa de Europa. El colegiado, de 37 años, es uno de los más reputados en el fútbol inglés y de Europa, pues forma parte del grupo élite del arbitraje de la UEFA. Oliver formará parte del elenco de 36 árbitros que viajen al Mundial de Qatar de este mismo invierno.

El árbitro inglés tiene una experiencia más que contrastada dentro del fútbol europeo, siendo árbitro de la Champions League desde hace seis años, donde debutó en un partido entre el Sporting de Lisboa y el Legia de Varsovia en 2016. En su país, Inglaterra, es árbitro de la Premier League desde 2010, es decir, 12 años al más alto nivel en una de las ligas más importantes del mundo.

Pese a que Michael Oliver tan solo ha arbitrado al Real Madrid en una ocasión, es bien conocido por los madridistas. Este primer y único encuentro data del 11 de abril de 2018 cuando el conjunto blanco se enfrentó a la Juventus de Turín en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En la ida, disputada en Turín, el Real Madrid ganó por 0-3 con la famosa chilena de Cristiano Ronaldo.

En el partido de vuelta, corría el minuto 93 y el conjunto blanco perdía por 0-3, lo que todo hacía indicar que la eliminatoria iría a la prórroga, pero el colegiado inglés pitó un penalti de Benatia a Lucas Vázquez que despertó la ira de los jugadores de la Juventus y, en concreto, de Gianluigi Buffon, quien acabó siendo expulsado. «El árbitro tiene un cubo de basura en lugar del corazón», se quejó después el portero.

Buffon on Michael Oliver: “He doesn’t have what it takes to officiate at the highest level” pic.twitter.com/iooVNxxCK1

— Patrick Kendrick (@patrickendrick) July 2, 2021