El mensaje de Vinicius que alegrará a los madridistas

Vinicius Junior ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los madridistas. El jugador del Real Madrid se encuentra en pleno proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral, que le mantiene alejado de los terrenos de juego. Tratará de acelerar para llegar al derbi, aunque los primeros plazos hablaban de mes y medio de baja. Ahora, ha lanzado un mensaje esperanzador: «Tranquilo, amigos».

El futbolista del conjunto blanco ha publicado en sus redes sociales una instantánea en la que aparece jugando a videojuego. Se le ve sonriente, a pesar de que en estos momentos no puede disfrutar sobre el césped junto a sus compañeros, puesto que se lesionó el pasado 25 de agosto, en el encuentro en el que el Real Madrid se medía al Celta en Balaídos.

El mensaje de Vinicius llega en un momento en el que podría estar encarando la recta final de su recuperación. A pesar de que, en un principio, se le descartaba para seis semanas, lo que le llevaría a volver a primeros de octubre, el brasileño trabaja para reducir ese tiempo y acortar plazos. De hecho, estar en el Metropolitano el próximo 24 de septiembre, en el derbi ante el Atlético de Madrid, es el objetivo que se ha marcado el jugador.

Su presencia parecía imposible y prácticamente la descartaban desde Valdebebas, pero en los últimos días el optimismo de cara a que pueda estar se ha ido incrementando. Vinicius se machaca en cada sesión de trabajo con el objetivo de poder estar con el Real Madrid en uno de los encuentros que va a marcar este arranque liguero, en el que los blancos cuentan sus partidos por victorias.

Se trata de la primera lesión muscular que sufre en su carrera. De hecho, en las dos temporadas en las que Ancelotti ha estado al frente del equipo, únicamente se había perdido 10 encuentros. Sin embargo, en el conjunto blanco llevan tiempo aplicando una máxima que con Vinicius no se saltarán: no estará hasta que no se encuentre 100% recuperado.

Vinicius, fuera de los ‘The Best’

La foto y el mensaje de Vinicius llega después de que se hayan conocido los nominados a los premios The Best de la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial ha revelado los nombres de los candidatos al premio que otorgan al mejor jugador del año, que en esta ocasión valorará el rendimiento desde finales de diciembre, una vez que finalizó el Mundial de Qatar.

En esa terna de candidatos, sorprende la ausencia del brasileño. El jugador del Real Madrid no está entre los 12 elegidos para levantar el premio, mientras que aparecen nombres como Haaland, Mbappé, De Bruyne, Messi o, incluso, los jugadores del Nápoles Kvaratskhelia y Osimhen.

Vinicius es, junto a Jude Bellingham, el gran ausente. Para la FIFA, los números del astro canarinho la temporada pasada no son merecedores de optar al mayor galardón individual que otorgan, mientras que sí que están jugadores como Declan Rice o Julián Álvarez, cuya aportación en sus equipos fue menos significativa que la de Vini en el Madrid.