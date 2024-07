El mensaje de Vallejo que enloquece al madridismo

Jesús Vallejo ha comenzado a preparar ya la nueva temporada para llegar lo mejor posible a la pretemporada. El central ha terminado su cesión con el Granada, donde apenas ha jugado 106 minutos, y deberá regresar al Real Madrid para ponerse a disposición de Ancelotti en la pretemporada. El futbolista maño ha colgado un mensaje en redes sociales que ha enloquecido a los madridistas.

«Preparando una nueva temporada», aseguró el central de Zaragoza, que ha comenzado a cargar las pilas para volver más fuerte que nunca tras un año en el que no ha tenido la disponibilidad que le hubiera gustado. Vallejo no atraviesa por un gran momento después de pasar por una depresión esta campaña, que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego casi todo el curso.

Primero sufrió una rotura de fibras en la primera parte del año y eso le tuvo varios meses fuera. La cesión no salió como esperaba y el jugador vuelve al Real Madrid sin haber tenido casi minutos por culpa de las lesiones y de la depresión que sufrió. Pero el jugador quiere olvidar todo eso y dejarlo atrás. Por eso se ha puesto a entrenar al máximo desde el primer momento, para intentar rendir a su mejor nivel el próximo curso, aunque todo hace pensar que no será en el Real Madrid porque Ancelotti no cuenta con él.

Preparando una nueva temporada😄⚽️🔋 pic.twitter.com/riBca2fzCo — Jesús Vallejo (@JesusVallejo) July 5, 2024

Los madridistas le han respondido con mensajes como «Capitán Vallejo», «el Rey vuelve», «GOAT», «ha vuelto la Bestia». Incluso se ven ganando otra Champions con la vuelta de Vallejo: «Ni cotiza», aseguró un usuario. Otros le piden a Vallejo que vuelva al Zaragoza. Las imágenes entrenando en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza han desatado la ilusión entre los seguidores maños.

Ancelotti no cuenta con Vallejo

A pesar de la marcha de Nacho, Ancelotti cuenta con Rüdiger, Alaba y Militao y la posibilidad de Tchouaméni para ejercer de central en un momento determinado, como ha sucedido en el último año. Además, el Real Madrid da por seguro el fichaje de Leny Yoro este verano, pero también tiene a Bisseck en el radar por si finalmente no se hace. Esto deja sin sitio a un Vallejo al que el Real Madrid busca un acomodo.

La idea sería traspasarlo, puesto que al futbolista todavía le queda un año de contrato (expira en 2025). Las últimas informaciones apuntan a que la intención es venderle antes de que regresen los jugadores para comenzar la pretemporada. No quieren que vuelva a ejercitarse con el Real Madrid porque es un futbolista que no entra en los planes de futuro del técnico y, por ende, la intención es tenerlo resuelto antes de que el equipo vuelva al trabajo este mes de julio.

Vallejo se machaca mientras se resuelve su futuro

En su despedida del Granada, el zaguero se mostró muy apenado por no haber podido jugar más: «Me hubiera gustado tener más disponibilidad esta temporada para ayudar al equipo en sus objetivos. Os deseo mucha fuerza para todo lo que está por venir y muy agradecido por el apoyo que me habéis transmitido en esta difícil temporada granadinistas »

Mientras se resuelve su futuro, Jesús Vallejo trabaja en el gimnasio y en el campo para llegar lo mejor posible a su nuevo destino. El central quiere dejar atrás los problemas de condición física de este curso. Sabe que su destino no será el Real Madrid, pero mientras tanto él se ejercita para poder tener minutos en su próximo destino.