David Alaba ha mostrado sus primeras impresiones tras la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos semanas durante un partido contra el Villarreal. El central ha reconocido que afronta uno de los momentos más difíciles de su carrera, pero al mismo tiempo ha dejado claro que está motivado para superarlo y volver aún más fuerte cuando complete su recuperación dentro de unos meses.

«Me ha llevado un tiempo asimilar lo que ocurrió la semana pasada. Me he enfrentado a varios retos en mi carrera, pero este puede ser uno de los más difíciles. Sin embargo, no sólo aceptaré este reto, sino que lo afrontaré de frente y llegaré a la cima de esa montaña. Gracias a mis compañeros de equipo, al Real Madrid, a mis amigos, a mi familia y a todos por vuestro amor y apoyo», expresó Alaba.

Alaba se perderá lo que resta de temporada. Minutos después de finalizar el mencionado encuentro contra el Villarreal, el Real Madrid comunicó que el central sufría una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una lesión grave que, por desgracia, este curso en Valdebebas conocen bien, ya que Courtois y Militao las sufrieron al principio de temporada. El defensa austriaco ya está inmerso en larga recuperación en la que también están sumidos sus dos compañeros.

En una pugna con Gerard Moreno, al austriaco se le quedó clavada la pierna izquierda, provocándole un fuerte dolor que le impidió levantarse. Las primeras sensaciones en el vestuario madridista confirmaron que tiene «mala pinta». Las pruebas médicas realizadas al defensa madridista tras la finalización del partido confirmaron los peores presagios y viajó a su país para ser operado por el doctor Flink, un médico que ya operó a Sané y Süle, y muy de confianza del Bayern de Múnich.

Esta temporada, la mala suerte del Real Madrid con las lesiones está siendo terrorífica. La lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda de Alaba hizo revivir al club blanco el mal trago sufrido con Courtois y Militao. Tres lesiones de gravedad en tres jugadores que son muy importantes dentro del equipo blanco y, además, todas concentradas en la parcela defensiva.

La operación fichar un central se está estudiando en Valdebebas con intensidad desde que se conoció la lesión de David Alaba. En el Real Madrid están estudiando todos los escenarios y todavía no hay nada seguro. El deseo del recién renovado Carlo Ancelotti y la opción más probable es acudir al mercado, aunque todavía no hay nada seguro.

Lo que sí tienen claro es que la vía de un fichaje o una cesión poco económicos están prácticamente descartadas. El Real Madrid se plantea una operación de emergencia para cubrir el hueco de Alaba. Es decir, el plan de los blancos es repetir la misma fórmula que llevaron a cabo con Kepa el pasado verano cuando se lesionó Courtois. Un central de bajo coste que pueda reforzar la plantilla tanto llegando en calidad de cedido o tras un traspaso que no implique un gran desembolso.