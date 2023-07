Mendy vuelve a las andadas

Si Ancelotti ante el Barcelona puso lo que para él en estos momentos es su equipo titular, tiene un problema capital en el lateral izquierdo con Mendy. El francés firmó 44 minutos muy malos, muy preocupantes. Muy alejados de lo que debe ser un jugador titular del Real Madrid. Arrancó el Clásico sufriendo cada vez que Dembélé le atacaba, algo que puede ser normal por la habilidad del francés, pero lo que más alarmó fue su falta de intensidad, la que desesperó incluso a sus compañeros.

En varias ocasiones fueron sus compañeros los que tuvieron que sacarles las castañas del fuego. Camavinga y Carvajal, que se cruzó de banda, tuvieron que cubrir su costado, mientras el francés bajaba a un ritmo impropio y llegaba a la jugada cuando ya estaba acabada. Sus compañeros no daban crédito. Obviamente, en ataque tampoco mostró absolutamente nada.

Finalmente, acabó siendo sustituido por lesión en el minuto 45 después de un error al intentar despejar un balón que provocó un mano a mano de Dembélé con Courtois, que ganó este, y tras el que apoyó mal la pierna derecha y se hizo daño en el isquio. Fran García le sustituyó en este duelo y, es probable, que para el resto de la temporada.

Sigue cuestionado

La pasada temporada se perdió nada más y nada menos que 23 partidos por culpa de dos lesiones musculares, separadas por ocho días desde el fin de una al principio de otra. En esta pretemporada su reto era demostrar que podía pelear por ser el lateral izquierdo del Real Madrid, pero la realidad es que ha sembrado muchas dudas.

En el Real Madrid siguen teniendo muchas dudas con Mendy. La cantidad de dolencias que ha padecido en los últimos tiempos ha llevado al club inclinarse por una salida. Y es que, están muy preocupados por la cantidad de lesiones que ha sufrido y lo peor es que creen que no va a mejorar. «Las lesiones le va a acompañar toda la carrera», aseguraban desde Valdebebas el curso pasado. Por ello, no se quita el cartel de transferible.

Inglaterra, el mejor escaparate

Mendy sigue estando en venta. En el club tienen claro que si algún equipo viene con una oferta que se acerque a los 30 millones de euros será aceptada y se dejará marchar a un futbolista que ha rendido a un gran nivel durante su etapa como madridista, pero que también se ha visto demasiado castigado por las lesiones que ha sufrido.

Aunque no han llegado ofertas por Mendy, hay clubes en Inglaterra que sí se han interesado en el pasado por el francés. No obstante, nunca han dado el paso. Tampoco lo ha hecho el PSG, que en el pasado le tantearon, pero que en estos momentos no entra en los planes del club francés. También se le ha vinculado con la posibilidad de irse a Arabia Saudí, pero por el momento no se mueve y, salvo sorpresa, esta temporada se quedará en el Real Madrid.