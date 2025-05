Mbappé se viste de oro en la fiesta de Modric y Ancelotti

En el día de Modric, Ancelotti y, aunque no se haya querido decir abiertamente, también de Lucas Vázquez, la única misión que tenía el Real Madrid ante la Real Sociedad era asegurar el Trofeo Pichichi y acercarse lo máximo posible a la Bota de Oro. Para lo segundo, lo más ajustado, se necesitaba al menos un gol para adelantar a Viktor Gyökeres, jugador del Sporting de Lisboa, que cerró el campeonato luso con 39 goles y 58,5 puntos, ya que en Portugal cada tanto vale 1,5 puntos. Además, se trataba de poner la mayor distancia posible respecto a Mo Salah, que llegaba al fin de semana con un gol menos que el francés en la Premier League.

El principal objetivo -marcar para superar a Gyökeres- se logró pronto. Tras consultar con el VAR, el árbitro del encuentro señaló penalti en el minuto 38. Mbappé falló el lanzamiento, pero aprovechó el rechace para anotar y cumplir con el primer reto de la tarde. Luego, quedaba el de seguir ampliando su ventaja sobre Salah, que se enfrenta este domingo al Crystal Palace. Salvo que el egipicio haga un póker goles, Mbappé será de oro, ya que hizo otra diana más para alcanzar los 31 goles en la Liga. Y es que, en caso de empate a tantos, al haber jugado menos duelos en su campeonato el madridista, es el que ganaría este trofeo individual.

En cuanto a la lucha por el Trofeo Pichichi, parece que el galardón no corre peligro a estas alturas de la temporada. Mbappé aventaja en seis goles a Lewandowski, por lo que, salvo una gesta del polaco el domingo ante el Athletic, el francés será el máximo goleador de la Liga en su primera temporada en España.

El adiós de Modric

Era su día. También el de Ancelotti, pero, sobre todo, el de Luka. El jugador más laureado de la historia del Real Madrid -con 28 títulos, por ahora- tuvo una despedida a la altura de su leyenda. El estadio Santiago Bernabéu se volcó con quien ha sido protagonista indiscutible en la segunda edad dorada de la entidad. Desde que su nombre sonó por la megafonía, todas las miradas apuntaron a un futbolista irrepetible, que se enfundó por última vez la camiseta blanca en Chamartín, en su casa.

En su palmarés figuran seis Champions, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes o Copas Intercontinentales, cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey y cuatro Ligas. A ello se suman los galardones individuales como el Balón de Oro y el premio The Best en 2018, además de haber sido incluido en el once ideal de la FIFA entre 2015 y 2019.

La última tarde de Carlo

Y por último, como no podía ser de otra manera, era de justicia hablar de Ancelotti, el mejor entrenador en la historia del Real Madrid. El italiano ya empieza a mirar hacia Brasil, su próximo reto, pero se despide del club blanco con 15 títulos y el honor de ser el técnico más laureado en la historia de la entidad. En su último día, el Bernabéu le regaló una despedida emotiva y merecida.

Lucas y Vallejo, merecidos adioses

No fueron anunciadas sus despedidas, pero también se irán del Real Madrid. Lucas Vázquez sintió el cariño del Bernabéu en un encuentro en el que fue titular, mientras que Ancelotti dio entrada a Vallejo en el segundo tiempo para que también se despidiese de la que ha sido su afición. Cuando el gallego fue sustituido, se pudo despedir de la que ha sido su afición casi toda su vida. La pregunta es, ¿por qué decidió ser Nacho y no Modric o Kroos?

Las notas del Real Madrid