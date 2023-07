Mbappé pasa del ultimátum del PSG e insiste en cumplir su contrato

Kylian Mbappé no se arruga. Ni las palabras de Al-Khelaifi, la voz de Qatar en París, ni las presiones del PSG para que renueve o se vaya este verano han provocado que el jugador se mueva ni un milímetro de su idea inicial: jugar la próxima temporada en París y quedar libre en junio para decidir su futuro y poder fichar por el Real Madrid.

“Mbappé no se irá gratis del PSG. Si no renueva en dos semanas la puerta está abierta”. El ultimátum, casi como una amenaza velada, de Al-Khelaifi a Mbappé en la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo tardó muy poco en llegar a Miami donde el delantero disfruta de sus vacaciones como si nada ocurriera.

Y la realidad es que Mbappé ni se inmutó. El jugador, que vivió el mes más difícil de su vida el año pasado justo antes de sucumbir a las presiones (y al dinero) para renovar con el PSG, tiene muy claro lo que quiere: cumplir su contrato, cobrar sus primas y su sueldo y quedar libre en junio del año que viene para decidir qué hacer con su carrera.

Mbappé se harta del PSG

Mbappé se ha cansado de decir en entrevistas y en comunicados públicos que su única intención es jugar la próxima temporada en París. No quiere que le traspasen ni que el PSG haga negocio a su costa. Y por supuesto no quiere renunciar a cobrar el contrato más importante del fútbol mundial que le firmaron los dueños qataríes del club parisino hace poco más de un año.

Por eso Mbappé no está dispuesto a sucumbir a las presiones de Al-Khelaifi. Sabe que con contrato en vigor el PSG no puede obligarle a irse si él no quiere y mucho menos a un club que no sea de su agrado. Kylian está convencido de que nadie va a interferir en su futuro y es consciente de que el año pasado se equivocó al traicionar al Real Madrid para renovar con el PSG y no está dispuesto a tropezar dos veces con la misma piedra.