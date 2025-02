Mbappé no se entrena antes del partido contra la Real Sociedad tras extraerle una muela

Kylian Mbappé no ha entrenado con el Real Madrid antes de viajar a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad en Copa del Rey. Al delantero francés le extrajeron una muela el lunes, lo que le llevó a ausentarse del entrenamiento del martes por la mañana en Valdebebas. El conjunto blanco preparaba la ida de las semifinales que se disputarán este miércoles en Anoeta sin su estrella, que se encuentra en un gran estado de forma, pese a no marcar ante el Girona –donde sí que asistió a Vinicius– puesto que venía de marcar seis goles en los cuatro partidos anteriores. No obstante, su presencia en la convocatoria está en el aire.

Tampoco se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros Courtois, que no viajará a San Sebastián, puesto que no jugará. Lunin es el portero de la Copa del Rey para Ancelotti, por lo que el belga aprovecha esta competición para tomarse un respiro. Sí se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros Valverde, aunque su presencia contra la Real Sociedad está en el aire.

El Real Madrid prepara la ida de las semifinales de la Copa del Rey, además, con la participación en el entrenamiento previo de varios canteranos, como son Mestre, Fran, Sunico, Chema, Gonzalo y Víctor Muñoz. Ambos porteros entrarán en la convocatoria, ya que Courtois se quedará en casa.

El Real Madrid buscará contra la Real Sociedad un buen resultado que le permita acercarse a la final de la Copa del Rey. Hay que recordar que las semifinales, al contrario del resto de la competición, sí se juegan a doble partido, por lo que quién jugará la final de la competición copera se decidirá dentro de tres semanas en el estadio Santiago Bernabéu. En concreto, el 1 de abril.

La otra semifinal es la que enfrenta a Barcelona y Atlético de Madrid. El partido de ida se jugará este martes en Montjuic, mientras que la vuelta se celebrará en el Metropolitano. La final se jugará en el estadio Olímpico de La Cartuja el 26 de abril.