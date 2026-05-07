Mbappé apunta a jugar el Clásico tras superar las pruebas

Kylian Mbappé apunta a jugar el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou. El jugador francés podrá estar en el Barcelona – Real Madrid de la 35ª jornada de Liga tras superar las pruebas que este jueves ha tenido. Mbappé ha pasado una resonancia y las noticias son buenas en el club blanco.

El francés, que se lesionó en el encuentro ante el Betis de hace dos semanas, ha realizado este jueves una pequeña parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Tras ello, ha hecho trabajo individual en el gimnasio y con el fisioterapeuta. Esto, en términos prácticos, es que acerca a Mbappé a jugar el Clásico, un partido trascendental para el Real Madrid.

Kylian ha pasado este jueves unas pruebas físicas cuyo resultado ha sido positivo. Tras la resonancia, se ha comprobado que su ritmo de regreso es óptimo, de ahí que haya entrenado una parte con sus compañeros este jueves. Mbappé ya regresó al trabajo este miércoles, pero lo hizo con trabajo en el interior (en el gimnasio) y sesión de piscina.

Tras su lesión ante el Betis, Mbappé se perdió el duelo del pasado domingo ante el Espanyol. El Real Madrid está a 11 puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga, por lo que aunque sea con pocas opciones, todavía tiene la posibilidad de ganar el título. Para ello sí o sí, el club blanco tiene que ganar al Barcelona en el Camp Nou.

Así, las noticias son positivas para Mbappé, que este viernes seguirá avanzando en el trabajo con el grupo. Desde el Real Madrid hay confianza en que el delantero francés pueda estar con el equipo para ese duelo ante el Barcelona. Al menos, Mbappé gana opciones para estar al menos en la convocatoria de Arbeloa para el Clásico.

Mendy será operado en Francia

Por otro lado, y tal y como ya contó OKDIARIO, Ferland Mendy pasará por el quirófano. Será la próxima semana, concretamente el lunes, y se operará en Francia. El lateral del Real Madrid sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.