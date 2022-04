Malas noticias para Carlo Ancelotti. La cuenta atrás para la ida de las semifinales contra el Manchester City ha comenzado y en Valdebebas se mira a tres jugadores capitales en el once. El primero es David Alaba, que sufrió molestias en el abductor ante Osasuna y hasta mañana no se conocerá el alcance exacto de su lesión. Por otro lado, Casemiro lo tiene difícil para llegar, mientras que Mendy progresa razonablemente y sigue trabajando sobre el césped con y sin balón.

Pese a que todo estaba previsto para que David Alaba pasase este viernes pruebas, lo cierto es que la resonancia a la que será sometido ha sido pospuesta y por tanto no se conoce aún el alcance exacto de esas molestias que sufrió en El Sadar. En estos momentos es imposible saber si llegará o no al partido del martes, aunque las sensaciones no son buenas.

Algo parecido ocurre con Casemiro. El centrocampista brasileño sigue siendo duda para el choque del Etihad, aunque desde el Real Madrid se asegura que lo tiene «difícil» para llegar. Mala pinta. En una situación parecida se encuentran Jovic y Mariano, que siguen con sus problemas en el abductor.

Sí tiene más posibilidades para llegar Ferland Mendy. El lateral francés está progresando razonablemente de su lesión, también en el abductor, y sus opciones de jugar el partido de ida de semis van aumentando según pasando los días.

Por su parte, Marcelo sigue avanzando en su recuperación y lo normal es que llegue sin problemas. Por otro lado, Gareth Bale sigue sin estar al 100% de las molestias en la pierna izquierda que no le permitieron estar ante Osasuna y se ha entrenado aparte. Jesús Vallejo se ha reincorporado al trabajo en grupo tras dar negativo en un test PCR que confirmaba que ha superado el coronavirus.