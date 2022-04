El Real Madrid cruza los dedos por David Alaba. El central se tuvo que retirar en el descanso del duelo que enfrentó a Osasuna y al conjunto blanco en El Sadar tras sufrir unas molestas musculares en el abductor de la pierna derecha. Aunque las sensaciones en el vestuario madridista eran positivas tras el encuentro con la dolencia del defensa, hasta que no se someta a pruebas médicas en la mañana del viernes no se conocerá con exactitud un diagnóstico que desde Valdebebas esperan que sea una simple sobrecarga que le permita estar al cien por cien en la ida de las semifinales de Champions contra el Manchester City.

El Real Madrid juega en Inglaterra contra el conjunto de Pep Guardiola el próximo martes, por lo que cualquier mínima lesión le dejaría fuera de uno de los partidos de la temporada. No obstante, las primeras exploraciones advierten de que las molestias no serán especialmente importantes, aunque hasta que no se someta a pruebas de imagen que confirmen cómo está el abductor de la pierna derecha no se podrá saber si está o no contra el Manchester City.

David Alaba se lesionó en los minutos finales del duelo que enfrentó a Osasuna y Real Madrid. Tras abrir el marcador en El Sadar y estar muy cerca de hacer otro gol con un zapatazo que se marchó por poco, justo antes de que Ricardo de Burgos Bengoetxea señalase el final de los primeros 45 minutos se tumbó en el suelo al sentir unas molestias que no le permitieron continuar. Tras el descanso se quedó en el vestuario y fue Dani Carvajal el que salió en su lugar.

Los precedentes con David Alaba invitan a ser optimistas. Esta temporada ya se perdió las semifinales de la Supercopa de España por unas molestias en la pierna derecha y se recuperó para jugar la final contra el Athletic, donde rindió al máximo nivel durante los 90 minutos. Esta temporada las lesiones le han respetado y sólo se ha perdido tres encuentros por diferentes sobrecargas sin mayor importancia.

Casemiro y Mendy, entre algodones

El Real Madrid también está pendiente del estado físico de Casemiro y Mendy. El brasileño sufre molestias musculares en la parte posterior del muslo izquierdo. No hay rotura, pero hasta el fin de semana no se sabrá si puede estar ante el Manchester City o no. Todo dependerá de su evolución. Por otro lado, el lateral izquierdo terminó el duelo ante el Chelsea con una lesión en el abductor que todavía le tiene convaleciente. Los próximos días serán clave para saber si está o no ante los de Guardiola.