Paciencia y calma. En el Real Madrid no se cansan de dejar claro que con Arda Güler no se correrá lo más mínimo. Por ello, aunque ya está en la recta final de su recuperación, por no decir que ya está listo, no irá convocado el próximo sábado para el duelo que enfrentará a los blancos con el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Sigue trabajando en solitario y sólo entrará en una convocatoria cuando esté al cien por cien.

El Real Madrid ha decidido aislar de todo a Arda Güler y darle todo el apoyo y confianza que necesita. Nadie duda de su calidad y desde el club, tanto en el vestuario como en los despachos, están convencidos de que va a demostrar el potencial que, por el momento, sólo han podido disfrutar sus compañeros en Valdebebas cuando ha entrenado junto a ellos.

Tras su última lesión muscular, que supuso un enorme varapalo para el jugador y una desilusión para Ancelotti y la plantilla, en el Real Madrid tuvieron claro que no iban a poner fecha de regreso. «Volverá cuando esté bien», aseguraban. Ahora, más de un mes después, está encarando la recta final de su recuperación. Ya no hay lesión, pero sí un trabajo importante para readaptar al futbolista. La idea es que cuando debute lo haga con la mayor confianza posible y con un riesgo bajo de recaída.

Por ello, en el Real Madrid están siendo tremendamente cuidadosos y pacientes. Otro jugador, posiblemente, ya hubiese entrado en la convocatoria para el duelo contra el Villarreal, pero con Güler toca esperar y tener tranquilidad. Cualquier contratiempo le afectaría aún más en una confianza que disminuyó al mismo tiempo que aumentó la ansiedad tras la última lesión.

Sin una fecha clara con Arda Güler

Por lo tanto, en el Real Madrid en estos momentos no se atreven a asegurar cuando regresará Arda Güler a la convocatoria. Contra el Villarreal no será, por lo que podría ser ante el Alavés en el último partido de 2023. Los blancos jugarán en Mendizorroza el 21 de diciembre a las 21:30 horas. No obstante, parece un día complicado para que debute, siendo, en un principio, el escenario ideal el próximo 3 de enero contra el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu.

Sin duda, este podría ser el mejor regalo de Navidad para el turco, que espera ansioso el momento de poder jugar sus primeros minutos como futbolista del Real Madrid. Desde que aterrizó en Valdebebas el pasado mes de julio no ha tenido fortuna con las lesiones, pero tanto el jugador como el club confían en que cuando vuelva sea para quedarse y empezar a sumar dentro de una plantilla que no deja de demostrar que tiene un potencial enorme y una capacidad de sobreponerse a todo espectacular.