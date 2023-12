Tchouaméni vuelve con el grupo y Arda Güler progresa en Valdebebas

El Real Madrid comenzó a preparar el partido contra el Villarreal que se celebrará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu con varias buenas noticias. La principal, ya que parece que ya está recuperado, es la de Tchouaméni. El francés ya se ejercitó con el grupo y podría regresar a la convocatoria para medirse contra los de Marcelino. Arda Güler entrenó en solitario y progresa poco a poco.

Hay que recordar que en el Clásico que se celebró el pasado 28 de octubre, Tchouaméni sufrió una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Una dolencia que le ha tenido muchas semanas en la enfermería, pero de la que ya se ha recuperado.

Por otro lado, Arda Güler toca balón ya sobre el césped y todo dependerá de sus sensaciones. Si se encuentra bien, tiene opciones de colarse en la convocatoria para el duelo contra el Villarreal. Y si no, esperará al partido del próximo jueves, el último de 2024, frente al Alavés. Lo que tiene claro Ancelotti y su cuerpo técnico es que no correrán el más mínimo riesgo con el turco. No quieren más recaídas. Hasta que no esté al cien por cien no irá a una convocatoria con el Real Madrid.

Por otro lado, Carvajal ya pisa el césped de Valdebebas y, si no hay contratiempos en la lesión muscular que sufrió contra el Granada, estará frente al Mallorca en el primer partido de 2024. No tiene dolor y avanza bien pero no se forzará.

El resto de los lesionados continúan con sus diferentes progresos de recuperación. Vinicius y Camavinga aprietan para estar listos en el inicio de 2024. Ninguno está descartado para la Supercopa de España que se jugará en la segunda semana del mes de enero. Por otro lado, Courtois y Militao progresan adecuadamente de sus graves lesiones.

El resto del equipo trabajó en Valdebebas con vistas puestas en la Liga, donde deben volver a la senda del triunfo. Los de Ancelotti perdieron ante el Betis el liderato en favor del Girona y en las dos últimas jornadas de este año tratarán de recuperarlo. Para ello, deben ganar al Villarreal en el Santiago Bernabéu.