Mateu Lahoz revela el castigo de Medina Cantalejo por hacer pasillo al Real Madrid tras ganar la Liga

Antonio Mateu Lahoz ha indicado que fue castigado por el CTA después de hacerle el pasillo al Real Madrid tras ganar su última Liga. En el 2022, el árbitro fue el encargado de pitar un partido del conjunto blanco tras cantar el alirón, en un partido en el que se medían en el Nuevo Mirandilla al Cádiz. Mateu ha contado ahora que Medina Cantalejo decidió entonces mandarle a la nevera después de que hiciera, junto a los jugadores del conjunto gaditano, el pasillo al campeón liguero, algo que hizo con el Betis ese mismo año, nada más proclamarse campeón de Copa, y que no tuvo consecuencias.

El ex colegiado ha comentado qué fue lo que sucedió cuando decidió junto a su equipo arbitral hacerle el pasillo al Real Madrid, que se había proclamado campeón de Liga una jornada antes frente al Espanyol. Su decisión de rendirle honores al equipo que acababa de hacerse con el título no gustó nada en el Comité Técnico de Árbitros. La decisión que tomó Medina Cantalejo, entonces, fue mandarle a la nevera.

Aunque la decisión de Mateu Lahoz estuvo motivada por un precedente similar que no había tenido consecuencias. Fue designado para pitar el Betis-Barcelona en el Villamarín dos semanas antes, coincidiendo que los verdiblancos habían ganado días antes la Copa del Rey. En aquella ocasión, no sucedió nada. De hecho, como ha explicado el ex árbitro, la decisión gustó en el Comité. Algo que no se repetiría apenas unas semanas después.

«Hicimos primero un Betis-Barça, que acababa de ganar el Betis la Copa y nos permitieron hacer el pasillo. Se puso también Xavi, estuvo bonito, al CTA no le importó. Unas fechas después se lo hicimos al Real Madrid como campeón de Liga en Cádiz y nos mandaron a la nevera», ha señalado Mateu Lahoz. Además, el colegiado ha destacado que en el CTA «no sentó nada bien» que repitieran el gesto con el conjunto madridista.

El CTA mandó a Mateu Lahoz a la nevera

Todo sucedió al término de la temporada 2021-2022. El Betis se proclamó campeón de Copa el 23 de abril, tras ganar al Valencia, mientras que sólo una semana después, en la jornada 34 de Liga que se celebraba el 30 de abril, el Real Madrid ganó la Liga tras imponerse en casa al Espanyol.

Mateu fue el encargado de pitar el día 7 de mayo a los verdiblancos, que se enfrentaban al Barcelona en la jornada 35 y que jugaban por primera vez en casa tras haber ganado la Copa. Al pasillo que montaron los jugadores del Barcelona se sumó también Xavi Hernández y Mateu Lahoz y su equipo arbitral también quisieron tener ese bonito gesto con el conjunto verdiblanco.

Entonces, recibieron la aprobación del CTA, al que según dice el ex árbitro le gustó la iniciativa. Sin embargo, no gustó lo que sucedió apenas una semana después. Mateu era el elegido para el Cádiz-Real Madrid. Hicieron lo mismo que en el Villamarín, dado que el conjunto blanco era ya campeón de Liga. Sin embargo, su decisión no sentó nada bien al CTA de Medina Cantalejo.