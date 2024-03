La dura crítica de Mateu Lahoz a Gil Manzano: «Es preocupante que alguien que lleve 11 años…»

El mítico árbitro de Primera División, Mateu Lahoz, se pronunció el pasado domingo sobre la polémica decisión de Gil Manzano en Mestalla, donde pitó el final del partido entre Valencia y Real Madrid justo cuando Brahim Díaz estaba centrando un balón que acabó rematando Jude Bellingham de cabeza a la red, un gol que no subió al marcador. El valenciano, que se retiró del arbitraje al término de la última temporada, afirmó que le «preocupa» lo que está sucediendo con los colegiados en España.

Mateu Lahoz, en vez de enfocarse directamente en Gil Manzano, hizo una crítica conjunta al colectivo arbitral y al Comité Técnico de Árbitros, que hace una reunión cada viernes para repasar los errores antes de cada jornada. Precisamente eso es lo que el ex colegiado piensa que condiciona a los árbitros, que «pitan más de cara al viernes que de cara al fútbol», según este.

«Los árbitros arbitran más de cara al viernes que de cara al fútbol. Intentan seguir unas directrices y es preocupante que alguien que lleve 11 años y que va a ser nuestro representante en la próxima Eurocopa. Es un error sistemático. Es una cuestión de concepto total. El timing en la primera parte también fue horroroso», explicó Mateu.

«Son situaciones que… lo que pasa es que tenemos demasiado ego. Hay muchas ganas de pitar para los viernes. Si no llega a pasar esta calamidad, desde el CTA hubiesen dicho que la inteligencia arbitral hubiese sido muy buena», añadió Mateu Lahoz cuando le preguntaron en Tiempo de Juego de la cadena Cope sobre el pitido final de Gil Manzano en Mestalla que impidió la remontada del Real Madrid.

El pasado Mateu Lahoz y Gil Manzano en la Liga

Mateu Lahoz y Gil Manzano compartieron durante mucho tiempo sus trayectorias en la Liga española, pero en este caso el ex árbitro dio su opinión sobre el extremeño, que todavía sigue en activo a sus 40 años y que «obedece al CTA advirtiendo que es la última jugada», opina Mateu, que después sentenció que «decir que es la última jugada… el reglamento solo te lo dicen para los penaltis fuera de tiempo, no para los córners. Si no hubiese hecho eso, nada hubiera pasado, la liebre no hubiera aparecido».

Este asunto cabreó a todo el madridismo y también a su entrenador, Carlo Ancelotti, que salió a rueda de prensa para definir esta acción de inédita en el fútbol. «No hay mucho que decir, Ha pasado algo inédito. Después del rechazo hemos tenido la posesión. Nunca me ha pasado. No hay nada más que añadir. También nos ha molestado la roja a Bellingham, que no ha dicho ningún insulto», comenzó el italiano.

«Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón se acabó. Es un error», añadió Ancelotti, que después explicó las palabras que le costaron la expulsión al inglés: «Bellingham ha dicho que era un jodido gol. No era un insulto. Veremos lo que escribe en el acta». Todavía está por ver la sanción que va a acarrear todo esto para el británico, pero el Real Madrid la recurrirá para que pueda jugar la próxima jornada.