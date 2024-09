El mal gusto de los Brooklyn Nets atacando al Real Madrid por los árbitros

Los Brooklyn Nets de la NBA no han estado nada afortunados en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. El equipo neoyorkino ha subido un vídeo en el que su jugador Cam Thomas lanzaba un triple, lo anotaba y, además, recibía falta personal, por lo que dispuso de un tiro libre adicional. Tras esta secuencia, la franquicia añadía un extracto de un partido del Real Madrid en el que Alberola Rojas señala un penalti a favor del equipo blanco y en el que se puede escuchar el audio «penalti a favor del Madrid».

El equipo dirigido por Ancelotti ha lanzado cinco penaltis en lo que va de temporada, lanzados por Vinicius y Mbappé de forma alterna, y la polémica arbitral ya ha dado la vuelta al mundo, desde España hasta Estados Unidos. Pero lo cierto es que si la intención de los Brooklyn Nets ha sido realizar una publicación jocosa en sus redes sociales oficiales, han conseguido el efecto contrario ya que la ‘broma’ ha sido considerada por muchos usuarios como de muy mal gusto.

La frase que se puede escuchar en el vídeo editado, pronunciada por Alberola Rojas, ya se ha hecho viral en Internet y ha corrido como la pólvora. ese mismo sonido también fue utilizado por el FC Zenit hace tan solo unos días, una publicación que alcanzó los siete millones de visitas. El club ruso no dudó en mofarse de la misma forma del Real Madrid consiguiendo el efecto deseado, algo que han intentado imitar los Nets de Brooklyn.

Precisamente el equipo neoyorkino estará dirigido esta temporada por el técnico español Jordi Fernández, que debuta este curso como entrenador principal tras muchos años aprendiendo y formando parte de diferentes cuerpos técnicos. Al fin, el catalán tendrá la oportunidad de demostrar que está más que capacitado para liderar un proyecto en la NBA. Además, Jordi también ejerce como seleccionador nacional de Canadá, uno de los combinados más potentes del mundo por la gran cantidad de jugadores que participan en la NBA.

El Madrid no se mete en líos

El Real Madrid, con buen criterio, no ha querido entrar al trapo y no ha contestado de ninguna forma a la publicación de los Brooklyn Nets mientras intenta digerir lo ocurrido en el Metropolitano durante el derbi ante el Atlético de Madrid, tanto en el plano deportivo como el extradeportivo. La victoria se les escapó a los de Ancelotti en el tiempo añadido, cuando Ángel Correa recibió un pase en profundidad, encaró a Courtois y sorteó hábilmente al cancerbero belga que no pudo hacer nada para evitar el tanto colchonero.

Fuera del fútbol, el choque quedó empañado por el lanzamiento de mecheros y objetos varios por parte del Frente Atlético cerca de la posición que ocupaba Courtois. El colegiado, tras dos avisos al delegado de campo, activó el protocolo para estas situaciones y se vio obligado a detener el partido durante algo más de diez minutos. Los jugadores, incluso, tuvieron que entrar a los vestuarios mientras que Simeone, Koke y Giménez se acercaban a los radicales con pasamontañas para negociar con ellos.