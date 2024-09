Por qué Kylian Mbappé no juega el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid

Kylian Mbappé no juega el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El jugador francés no disputará el que hubiera su primer gran derbi de la ciudad de Madrid. Mbappé ni entró en la convocatoria de Carlo Ancelotti y su ausencia en el encuentro que se juega en el Estadio Metropolitano se debe a una razón de fuerza mayor: está lesionado.

Mbappé no puede jugar el encuentro porque sufrió una lesión contra el Alavés, último partido que jugó el Real Madrid el pasado martes. Así, la gran ausencia del derbi madrileño será la de Kylian Mbappé. El jugador francés no podrá estar en el que hubiera sido su primer derbi por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, unas molestias físicas que sufrió en el último encuentro del equipo blanco ante el Alavés.

Así, esta es la razón por la que Mbappé no juega el derbi madrileño correspondiente a la octava jornada de Liga. Además, Kylian también se perderá otros dos partidos más con el Real Madrid: el de Champions ante el Lille el próximo miércoles (21:00 horas) y también el de Liga ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu el próximo sábado (21:00 horas).

Tras estos partidos, el fútbol de clubes se para que vuelvan a aparecer las selecciones nacionales. De esta forma, Mbappé no podrá ir convocado con Francia por esta lesión. Así, Kylian se perderá esos duelos de la selección francesa ante Israel y contra Bélgica correspondiente a la Liga de las Naciones.

Mbappé no juega el derbi madrileño en el Metropolitano

Con la ausencia de Kylian Mbappé, el equipo titular que sacó Carlo Ancelotti para este partido tan importante ante el Atlético de Madrid fue el siguiente: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

Así, la gran novedad es Luka Modric, que entra de titular en el centro del campo. El plan de Carletto siempre fue reforzar la medular con cuatro jugadores y Camavinga, que regresó a una convocatoria, es una pieza fundamental en este equipo, pero lleva demasiado tiempo parado. La decisión ha sido del italiano, aunque en consenso con el jugador.

Kylian Mbappé tendrá que ver el partido por televisión y no podrá ayudar a sus compañeros en el Estadio Metropolitano. El francés pidió el cambio a Ancelotti en el minuto 80 de partido con el Real Madrid ganando 3-0 al Alavés el pasado martes. En su lugar entró Arda Güler. El francés no pudo continuar sobre el césped y de inmediato se lo hizo saber a Ancelotti, que no dudó en retirarle del campo con el único objetivo de que esa molestia no fuese a más.

Con esta lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el equipo blanco perderá a su gran estrella, flamante fichaje este año, durante tres semanas. Esto, en la práctica, es que no podrá estar ni en el derbi madrileño de este domingo, ni en el encuentro ante el Lille de Champions del próximo miércoles, ni tampoco contra el Villarreal en Liga.