El magnífico gesto de Raúl Asencio con una aficionada: «Es un chaval de diez»

Raúl Asencio tiene un enorme corazón. El ‘nuevo’ central del Real Madrid ha tenido un gran gesto hacia una aficionada este pasado fin de semana tras la victoria del Castilla ante el Recreativo de Huelva. Si bien el zaguero no fue convocado por Raúl González, el canario procura no perderse ningún partido del filial. En el Di Stéfano, Raúl cruzó caminos con Ana. Si ambos ya se habían conocido unos meses antes, esta vez, el encuentro entre ambos fue todavía más especial. La joven de 18 años le regaló un dibujo al futbolista y este decidió regalarle su camiseta en el parking del estadio al final del encuentro. Una emoción tremenda. «Es un chaval de diez», contó Ana al OKDIARIO.

El dibujo se inspira de una de las fotos más famosas de Asencio. El pasado 27 de noviembre, el canterano debutaba en la Champions League ante el Liverpool y en Anfield. Alguno podría haber pensado que el reto le venía grande, pero Raúl respondió presente en la Merseyside. A pesar de la derrota, el central firmó una gran noche a nivel individual y mostró una increíble personalidad.

Quien le sigue en el Castilla sabe que Raúl tiene un fuerte carácter y que pelea cada jugada. Como una especie de homenaje, Ana cogió su lápiz y empezó a dibujar. Cuando tuvo la oportunidad, se lo entregó. «Cuando lo vio le hizo ilusión y entonces decidió regalarme la camiseta», relata la joven aficionada.

A pesar de este gran gesto, Ana fue víctima de acoso en las redes sociales. Desde el verano pasado, Asencio ha sido asociado al ‘Caso Canteranos’. Si bien ya se demostró que no estuvo en el lugar de los hechos, la investigación sigue su curso y alguno aprovecha la ocasión para manchar la imagen y la reputación del canario. Además, de los cuatro imputados, el 35 es el único que persigue en el Real Madrid. Frente a esa oleada de insultos, Ana mostró su indignación en las redes sociales.

«Yo estoy flipando muy heavy», relataba. No obstante, nadie ni nada le quita la ilusión a la joven. «Yo con su camiseta soy la más feliz. Sabía a lo que me exponía cuando lo subí pero me da igual. Sé lo buena persona que es. Es un amor», confesaba Ana al OKDIARIO, comentando que nunca olvidará el gesto que tuvo Raúl Asencio hacia su persona.

Fuera del campo, Raúl Asencio es un tipo normal, pero muy cercano a su gente. ‘Rulo’ (así le llaman sus amigos) es muy bromista y espontáneo. Haber dejado su isla natal a los 14 años le ha hecho madurar mucho. Sin embargo, siempre ha tenido las ideas claras: triunfar en el Real Madrid. En el club desde 2017, su nombre quizás no es el que más haya sonado en La Fábrica, pero él aprovechó la oportunidad que le dieron y no decepcionó.

La situación de Raúl Asencio en el Real Madrid

Debutó ante Osasuna tras la desafortunada lesión de Militão y nada más saltar al césped del Santiago Bernabéu, asistencia a Jude Bellingham. Su notable partido hizo que Ancelotti le dé una oportunidad en el once titular. Estrenó titularidad en Butarque, y luego llegó su primer baño en la Champions League, contra el Liverpool en Anfield. Contra el Getafe y el Athletic Club volvió a repetir de inicio, pero todo cambió contra el Girona.

En Montilivi, Carletto apostó por Tchouaméni como central. «Asencio necesita descansar», contaba el técnico italiano. Pues, en Atalanta y en Vallecas, el francés volvió a compartir la zaga con Rüdiger. Tras el resbalón del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, puede ser que ‘Rulo’ vuelva a tener una bala en Catar. Este miércoles, los blancos disputarán la final de la Copa Intercontinental contra el Pachuca mexicano. Una oportunidad de oro para Raúl Asencio de disputar su primera final con los merengues y, quién sabe, levantar su primer título con la elástica madridista.