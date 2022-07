El Real Madrid ya puede fichar a Endrick

La gran promesa del fútbol brasileño ya puede fichar por el Real Madrid. Endrick Moreira cumple los 16 años y firma su primer contrato como profesional con el Palmeiras, lo que da la oportunidad al conjunto blanco de lanzarse a por sus servicios para dentro de dos años, cuando sea mayor de edad. El club madridista lleva meses interesado en uno de los futbolistas llamados a convertirse en una estrella en las próximas décadas. Un delantero que ya ha demostrado en las categorías inferiores del fútbol canarinho todo su potencial y que ha provocado que los grandes de Europa estén tras su pista.

De ellos, uno de los que más ganas ha mostrado por llevárselo es el Real Madrid. El conjunto blanco sabe peinar con un éxito más que evidente el mercado juvenil brasileño, como ha quedado demostrado en los últimos años con los casos de Vinicius, Rodrygo y, más recientemente, Reinier. De cara a la temporada 2024-25, el objetivo es Endrick.

Aunque al talentoso delantero le quedan aún dos años para poder firmar realmente por cualquier equipo que no sea brasileño, la batalla por su futuro se librará en los próximos meses. El reglamento FIFA impide que los futbolistas menores de edad salgan de su país, salvo que esté justificado por motivos laborales de los padres. Por ello, Endrick no podrá dejar Brasil hasta que no cumpla los 18 años el 21 de julio de 2024.

Será entonces cuando se prevé que el delantero abandone su actual club, pese a que ha firmado por las tres próximas temporadas. Los grandes clubes europeos buscan ya un acuerdo con Palmeiras para asegurarse su fichaje, en el que el conjunto brasileño se comprometa a traspasar obligatoriamente a su perla en el verano de 2024.

La cifra que deberá desembolsar el equipo del viejo continente que quiera llevárselo será de 60 millones de euros. Es la cláusula de rescisión incluida en su contrato con la entidad canarinha, por lo que cuando el jugador sea mayor de edad, el equipo que haya acordado con Palmeiras su traspaso deberá abonar esa cantidad.

En Valdebebas hace meses que trabajan en anticiparse al resto de los rivales en la carrera por Endrick. El conjunto blanco no podía lanzarse al ataque por el jugador al que muchos comparan en su país con Ronaldo Nazario hasta que estuviese unido oficialmente al Palmeiras. Una vez que ha cumplido los 16 años, ha firmado su primer contrato, por lo que ahora el Real Madrid podrá cerrar su fichaje de cara a 2024 si cierra un precontrato con el club brasileño.