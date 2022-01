Así juega Endrick, la perla brasileña de 15 años a la que comparan con Ronaldo

Endrick Felipe Moreira se ha convertido en la nueva promesa del fútbol brasileño. Pretendido por los grandes, entre los que destaca el Real Madrid, a sus 15 años es la gran sensación de cara al futuro por su técnica, velocidad, capacidad de desborde y, sobre todo, por su definición. Unas cualidades que han hecho, junto a su envergadura, que el joven del Palmeiras recuerde al mejor delantero que ha dado Brasil, que no es otro que Ronaldo Nazario.

El delantero está consagrándose como uno de los nombres a tener en cuenta de cara a los próximos años. Su éxito más reciente, que le ha catapultado a la fama y le ha llevado a situarse en el radar de los mejores equipos del mundo, es la Copinha, la Copa Sao Paulo de Juniores, donde fue el gran artífice del triunfo para su equipo.

Allí golearon al Santos por 4-0 y el fue el encargado de allanar el triunfo, marcando en el minuto cinco del partido, con un remate de primeras cerca del punto de penalti con su pierna buena, la izquierda. No fue en esa final, pero sí en el mismo torneo, en cuartos de final, donde marcó un auténtico golazo que sería digno de ganar el Premio Puskas al mejor gol del año. En la goleada de Palmeiras ante Oeste cazó de espaldas un rechace aéreo para marcar desde fuera del área con una increíble chilena que entró rozando el larguero.

Y es que los registros de Endrick no están dejando indiferente a nadie. Pese a su corta edad, juega ya en el sub-20 de Palmeiras, midiéndose a jugadores cinco años más mayor que él. Sin embargo, la diferencia de edad no se refleja sobre el césped, donde se impone con relativa facilidad a sus adversarios. De hecho, en la citada Copinha acabó marcando seis goles en los siete partidos que disputó su equipo, de los que fue titular en tres. A eso se suman otras tantas titularidades entre Brasileirao y el Campeonato Paulista, en la misma categoría júnior, donde marcó otros tres goles.

Sus cualidades le han llevado a ser comparado con las grandes estrellas que han salido de Brasil en las últimas décadas. Su definición recuerda a la de Ronaldo, aunque también lo hace su imponente físico, puesto que aparenta una edad muy superior a la que tiene. Pero en su manera de encarar, su velocidad, su conducción o su desborde guarda también tintes de otros futbolistas como Vinicius, Neymar o Robinho.

Aún es pronto para conocer qué sucederá con la nueva promesa del fútbol canarinho. Cabe recordar que hasta que no cumpla los 16 años no podrá firmar un contrato profesional, puesto que así lo impide el reglamento FIFA. Sin embargo, en el Real Madrid trabajan ya en adelantarse al resto y, como sucediera con jugadores como Vinicius, Rodrygo o Casemiro en un pasado no tan lejano, firmar a una de las nuevas joyas brasileñas.