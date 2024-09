El Madrid sí tuvo señorío: Fede pidió disculpas por un balonazo y Vinicius no pisó el escudo del Atleti

El derbi madrileño estuvo marcado lamentablemente por el lanzamiento de objetos desde el fondo sur hacia la figura de Thiabut Courtois, lo que obligó al colegiado balear Busquets Ferrer a poner en marcha el protocolo creado para este tipo de ocasiones. Tras dos avisos por megafonía, el lanzamiento de mecheros no cesó por lo que el árbitro tuvo que detener el encuentro durante más de diez minutos y los futbolistas, incluso, tuvieron que meterse en los vestuarios mientras los ánimos se calmaban en la grada.

A pesar de este bochornoso episodio, el comportamiento de los jugadores del Real Madrid fue impecable aunque Simeone se empeñe en criticar la actuación de Courtois a quien acusa de provocador y de ser el desencadenante de todo lo ocurrido. Fede Valverde, en un lance del juego, pegó un balonazo que acabó en la grada, hecho por el que pidió disculpas de manera instantánea, un gesto que honra al uruguayo y que hace gala del respeto existente hacia la afición rival.

Pero no quedan ahí las muestras de señorío por parte de los jugadores madridistas. Tras ser sustituido, Vinicius abandonó el terreno de juego y, de camino a los vestuarios, sorteó el escudo del Atlético de Madrid, situado a la salida del campo, para no pisarlo. Un claro gesto de respeto hacia el símbolo más preciado del equipo colchonero. El brasileño bordeó completamente el dibujo pintado en el suelo para no pasar por encima a pesar de haber sido pitado durante todo el encuentro y de los precedentes existentes entre la afición atlética y el carioca.

Por tanto, el comportamiento de los jugadores del Real Madrid fue ejemplar en todo momento a pesar del ambiente hostil presente en el derbi desde antes de que el árbitro decretase el inicio del encuentro. Desgraciadamente, lo menos importante del encuentro fue el resultado y el aspecto deportivo. El Atlético de Madrid consiguió el empate en el tiempo añadido, como ya ocurriera en el choque del Santiago Bernabéu de la temporada pasada, cuando Marcos Llorente puso las tablas en el luminoso cuando los de Ancelotti ya se veían con los tres puntos en el zurrón.

Un empate inservible

En esta ocasión fue Ángel Correa el héroe del Metropolitano. El argentino sorteó el fuera de juego y resolvió con mucha calidad ante la salida de Courtois. A pesar de que el árbitro asistente levantó la bandera y anuló en un primer momento, rápidamente el sistema del fuera de juego semiautomático concedió validez al tanto del delantero colchonero, lo que desató el delirio en las gradas del Metropolitano.

Un punto para cada equipo y que no ha servido para que los de Ancelotti aprovecharan la derrota del FC Barcelona en El Sadar, por lo que la diferencia del Real Madrid con respecto al líder se queda en tres puntos. Al menos, el empate permite al conjunto blanco continuar invicto ya que la última derrota cosechada fue precisamente en el Metropolitano hace justo un año, lo que demuestra la gran solidez que ha conseguido implantar en el equipo el técnico italiano.