El Madrid pone fin a una racha histórica de 14 años entre los 4 mejores de Europa en fútbol y baloncesto

El Real Madrid es el club de la excelencia por algo. De ahí que unos cuartos de final en Champions y en Euroliga como techo suenen a fracaso si se trata del conjunto blanco. Los blancos se han acostumbrado a cosechar más éxitos de los que ya eran habituales en las dos disciplinas en estos últimos años. Pero todo termina. Y esta temporada, han visto como sus aspiraciones en las dos máximas competiciones continentales se han truncado demasiado pronto. Algo que no pasaba desde 2010. Tras 14 temporadas seguidas metiendo como mínimo a uno de sus dos equipos en las semifinales, en este 2025 no será así.

La eliminación del Real Madrid en Euroliga ante el Olympiacos supuso el fin de una racha histórica. Los blancos siempre habían tenido representación del equipo de fútbol o de baloncesto entre los cuatro mejores del continente desde 2011. Tras 14 temporadas, no sucederá lo mismo este curso. Al adiós de los de Chus Mateo en el playoff de la máxima competición, se suma el de los de Ancelotti en cuartos de final de la Champions League contra el Arsenal. Dos eliminaciones que, no por ser menos esperadas a tenor de cómo se pusieron las eliminatorias, dejan de doler.

La última vez que sucedió fue en 2010. Aquel año, el Real Madrid sucumbía en Champions League ante el Olympique de Lyon en octavos de final, tras un trágico 1-1 en el Bernabéu que no servía para remontar la derrota por un gol en la ida. Era el primer año de Cristiano, Benzema y Kaka’, pero no se pudo superar lo que era una barrera psicológica. Por su parte, en baloncesto se perdía en cuartos de final, bajo el antiguo formato de la Euroliga, ante el Barcelona.

Sería la última vez que Europa no vería al Real Madrid, como mínimo, en las semifinales de una de sus dos competiciones más importantes en fútbol y baloncesto. De hecho, en estos 14 años, hasta en nueve temporadas las han alcanzado ambas secciones, compartiendo trono continental en 2018, cuando la Champions se la llevaron ganando al Liverpool en Kiev y en la Euroliga se impusieron al Fenerbahce en Belgrado.

La época dorada del Real Madrid en ambas disciplinas en este tiempo es más que clara, con seis títulos en Champions y otros tres en Euroliga. Una etapa que se ha interrumpido este año. Nueve copas de Europa que deberán esperar al menos una temporada más para incrementar ese número.

12 semifinales de Champions de 15 posibles

El Real Madrid ha conseguido en los últimos años unos registros en Champions que normalmente no están al alcance de nadie. Los blancos han hecho de lo difícil la virtud, puesto que desde que llegara Mourinho en la temporada 2010-2011 comenzaron a ser fijos en semifinales de la máxima competición. Sólo en 2019 y 2020 quedaron apeados antes, en octavos de final ante Ajax y Manchester City, algo que se ha vuelto a repetir este 2025, con la eliminación en cuartos a manos del Arsenal.

10 veces en ‘Final Four’ y un asterisco

Por su parte, en baloncesto, han alcanzado 10 de las 13 Final Four que se han celebrado desde 2011. En el año 2020 la competición fue suspendida por la pandemia del coronavirus y no se disputó. De hecho, no llegó a finalizar la temporada regular, donde el Real Madrid era segundo por detrás de Anadolu Efes. De esas 10 veces en las que llegaron a la gran cita del año del baloncesto en Europa, jugaron la final por el título en siete.