El Real Madrid tiene decidido que va a ir a por Erling Haaland. El club lleva muchos meses trabajando en un fichaje que está a punto de vivir sus semanas más decisivas. Los blancos pelean con el Manchester City por hacerse con la contratación del delantero. A estas alturas del culebrón, estos son los dos únicos clubes que han llegado al esprint final. La entidad madridista ha valorado todos los pros y los contras de acometer un fichaje de estas características y la balanza se inclina claramente por el sí. No obstante, desde Valdebebas están muy pendientes de las lesiones que está sufriendo el futbolista en las dos últimas temporadas. Por ello, han querido ponerse en contacto con el Borussia Dormtund, club amigo como pocos, para conocer de primera mano el estado de salud del atacante.

Nada de lo que está haciendo Haaland en los últimos tiempos es casualidad. El noruego se desplazó hace una semana a Múnich para que evaluasen su estado físico tras su última lesión. Los informes concluyeron que el delantero no tiene ninguna anomalía que le provoque tener más lesiones que el resto de los futbolistas. El motivo de las últimas dolencias que ha sufrido se deben a un físico tremendamente potente que sigue formándose, ya que no hay que olvidar que tan sólo tiene 21 años. Este informe ha sido solicitado por el Real Madrid al club germano para que los servicios médicos de Valdebebas lo evalúen, pero la tranquilidad sobre este asunto es máxima.

En total, el nórdico acumula nueve lesiones en estos dos últimos años en Dortmund. No obstante, tal y como atesora su excelente rendimiento y se recoge en los informes médicos, no parece que vaya a ser un problema para el futuro.

Semanas claves

El culebrón Haaland está cerca de finalizar. No se sabe en qué momento el club que se haga con su fichaje lo hará oficial, pero el desenlace, aunque sea de manera oficiosa, se conocerá antes de que finalice el mes de abril. Estas semanas van a ser claves y el Real Madrid llega al momento de la verdad muy bien colocado. En la entidad madridista son muy optimistas con la posible llegada del delantero, ya que cuentan con el sí del jugador, con el sí de su entorno y con el sí del Dortmund, que prefiere verle triunfar vestido de blanco. No obstante, aunque la situación es favorable, el Manchester City no se va a rendir y lo va a intentar hasta el final. A los ingleses les sobra poderío económico y tienen un gran proyecto deportivo.