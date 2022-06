El Madrid no regalará a Ceballos

La operación que llevará a Dani Ceballos de regreso al Betis no será sencilla de ejecutar. El futbolista sevillano ha decidido volver al club de su vida, cuatro años después de fichar por el Real Madrid. Pero el conjunto blanco no está dispuesto a regalarle. El club le considera un activo muy valioso y saben que tiene buen cartel, a pesar de haber tenido pocos minutos esta temporada. Conscientes de que el mediocentro quiere salir, escucharán la oferta que llegue desde el Villamarín, pero no facilitarán su salida si la propuesta no satisface los intereses madridistas.

El club no cuenta con varios de los futbolistas de la primera plantilla de cara al próximo verano, como es el caso de Mariano, Jovic o Vallejo. Pero no es el caso de Ceballos. Con los primeros, los madridistas sí que podrían acceder a venderles a precio de saldo, sin embargo con el sevillano la situación es bien distinta. En Valdebebas esperan sacar una cantidad importante por su traspaso, a pesar de que entra en el último año de contrato.

Ceballos es un jugador que entra en los planes de Carlo Ancelotti. Aunque esta temporada la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos le ha mantenido medio curso apartado de los terrenos de juego, ha ido ganando protagonismo tras recuperarse. Su buen papel en los partidos que ha disputado le ha llevado a ganarse su oportunidad en el conjunto madridista.

Sin embargo, su voluntad pasa por regresar al Betis. Consciente de que si se queda en el Bernabéu tendrá complicado hacerse con el puesto y tener continuidad, quiere volver a un conjunto verdiblanco que poco o nada tiene que ver con el equipo del que salió hace cuatro temporadas. Con el Betis en Europa y como candidato a optar a estar entre los cuatro primeros el próximo curso, Ceballos quiere volver y, de paso, presentar su candidatura para ir al Mundial.

Pero el conjunto blanco no está dispuesto a facilitar su salida. El club está dispuesto a renovarle si se queda, pero al querer marcharse no pondrán facilidades. Si Ceballos quiere irse, tendrá que llegar con una oferta que cumpla con las pretensiones de la directiva. En la entidad no están dispuestos a regalarle. Pese a que entra en su último año de contrato, los blancos esperan sacar una montante importante por su traspaso, por lo que el Betis deberá hacer un esfuerzo para llevarse su fichaje.