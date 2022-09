El Real Madrid es imbatible

El campeón sigue con paso firme y no piensa ceder su trono fácilmente. El Real Madrid gana, convence y es líder en solitario de la Liga Santander después de haber sacado todos sus partidos adelante. Los de Ancelotti llevan cuatro victorias en cuatro partidos jugados en el campeonato, confirmándose como el rival a batir ya no sólo en España, si no también en Europa. En vísperas de Champions, los blancos se destacan como el único equipo de las grandes ligas que aún no ha cedido un punto.

Algo que no pueden decir ni PSG en Francia, ni Arsenal en Inglaterra, ni Friburgo en Alemania, ni Nápoles/Roma/Atalanta en Italia. Los madridistas no dejan lugar a la sorpresa y, de momento, se mantienen sólidos en lo que va de temporada. En un arranque que suele ser convulso y pillar a contrapié a los grandes, los blancos no se han dejado sorprender, ganando todos y cada uno de sus encuentros.

Sin ir más lejos, el pasado curso pincharon en su primera salida. Los blancos se dejaron dos puntos en su visita al Ciutat de Valencia en el segundo encuentro, cuando empataron a tres ante el Levante. Sin embargo, retomaron el vuelo ganando en la siguiente jornada también al Betis, alcanzando un liderato que ya no soltarían. Y ahora parecen dispuestos a lo mismo.

Tras debutar con algún problema en Almería, solventaron el partido remontando. Después, golearon al Celta, se impusieron en los últimos minutos al Espanyol y, por último, hicieron lo propio ante los verdiblancos. Una situación que les permite ya gobernar en solitario la Liga, aunque la diferencia con Barça y Villarreal no da lugar a ningún descuido.

Por contra, en el resto de grandes sí que ha habido sorpresas. El PSG iniciaba la temporada pensando que podían ganar los 38 partidos en la Ligue 1, un exceso de confianza que pagaron con un empate ante el Mónaco. En seis jornadas que se han disputado ya, los galos suman 16 puntos de los 18 posibles, igualados con el Marsella.

Sorprende más aún la Bundesliga, donde no manda el Bayern. Dos empates consecutivos han puesto terceros a los de Nagelsmann, que se ven con 11 puntos sobre 15 superados por Friburgo y Borussia Dortmund. Ninguno de ellos ha ganado tampoco todo. En la Serie A, el Nápoles lidera con 11 puntos junto al Milan tras la disputa de cinco partidos.

Quedaba sólo un equipo que mantenía el pleno que llevan los blancos. El Arsenal aspira este año a volver a ganar la Premier 20 años después y, por el momento, va por buen camino. Sin embargo, su derrota en Old Trafford contra el Manchester United les ha hecho ceder terreno y, aunque lideran en solitario, tienen a City y Tottenham a un punto.

Esta temporada, la Liga Santander amenaza con ser, años después, una lucha de poder a poder entre el Real Madrid y el Barcelona, con permiso de un hasta ahora imparable Villarreal. Las palancas ejecutadas han permitido a los culés reforzarse y ponerse a la altura del campeón, mientras que la situación económica del resto de clubes ha debilitado claramente a las plantillas, ampliándose las distancias de forma considerable entre los dos grandes y los demás.

Aún así, los madridistas no van a ceder fácilmente. El campeón de Europa se ha reforzado con la llegada de Tchouaméni y Rüdiger y, por el momento, no está apenas notando la ausencia de Casemiro. Ancelotti tiene de nuevo un equipo para aspirar a todo y, además, dispone de un amplio fondo de armario. Por el momento, están demostrando que son un equipo de plenas garantías y que este curso va a ser más que complicado arañarles puntos.