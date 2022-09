Así queda la clasificación de la Liga Santander tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid continúa al frente de la clasificación de la Liga Santander tras su victoria ante el Betis (2-1) en el Santiago Bernabéu. Los blancos se quedan como el único equipo de la competición con pleno de triunfos tras superar al otro equipo que le seguía la estela. Este cuatro de cuatro le otorga un doce de doce en las cuatro primeras jornadas del campeonato.

El Betis era el único equipo, junto al Real Madrid, que había ganado los tres primeros partidos de Liga. Los de Manuel Pellegrini hicieron sufrir a los de Carlo Ancelotti y demostraron por qué llegaban a este partido con pleno de victorias. Vinicius adelantaba a los locales en el marcador y rompía así una racha de cinco años sin marcar a los verdiblancos en el Santiago Bernabéu. Nueve minutos tardó el brasileño en ver portería.

Sin embargo, los campeones de la Copa del Rey no se vinieron abajo ni mucho menos. Canales igualaba el choque menos de diez minutos después tras una gran acción de Borja Iglesias. No obstante, las ocasiones y el peligro corrían a cargo del Real Madrid pero no pudieron derribar el muro de Rui Silva antes del descanso. Tuvieron que esperar hasta el minuto 65 para hacer el 2-1 tras una buena asistencia de Valverde a Rodrygo.

Tres puntos que afianzan todavía más a los blancos al frente de la clasificación. Con esta victoria, el vigente campeón de Liga se queda como líder en solitario del campeonato nacional mientras el Betis se queda segundo, con nueve puntos, a la espera de lo que hagan los que vienen por detrás. Antes, el Mallorca y el Girona empataron a uno en el primer duelo del sábado; mientras que en el duelo inaugural de la jornada 4 de la Liga Santander el Celta goleó al Cádiz en Balaídos (3-0).

Por su parte, el Atlético de Madrid visita a la Real Sociedad en el Reale Arena. Simeone cuenta con cinco bajas para este partido. A las ya conocidas de Nahuel Molina (último partido de sanción), Savic y Reguilón por lesión se suman Thomas Lemar y Matheus Cunha que terminaron tocados en Mestalla. Los rojiblancos necesitan ganar para no alejarse de la cabeza de la clasificación, son sextos con seis puntos.

El Barcelona cerrará la jornada de este súper sábado ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los hispalenses llegan en horas bajas a este duelo frente a un conjunto azulgrana que viene enchufado tras las últimas dos victorias consecutivas, que le sitúan tercero en la tabla con siete puntos (los mismos que Athletic, Villarreal y Celta).