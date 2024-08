Luis Enrique vuelve a atacar a la prensa tras ser preguntado por Mbappé: «¡Qué pesados!»

Luis Enrique ha vuelto a tener un rifirrafe con la prensa, como no, por Kylian Mbappé. El técnico compareció ante los medios en la previa de la segunda jornada de la Ligue 1 frente al Montpellier en el Parque de los Príncipes. Allí, un periodista francés le preguntó por el debut del delantero francés en el Santiago Bernabéu este domingo contra el Valladolid y el técnico respondió con arrogancia como de costumbre.

«Podría decir que qué pesados son los franceses, pero no lo voy a decir», comenzó diciendo Luis Enrique con una sonrisa irónica en la cara. El asturiano reconoció que no quiere hablar de ningún futbolista que no pertenezca a la plantilla del Paris Saint Germain: «No hablo de ningún jugador que no vista la camiseta del PSG. No quiero hablar de ningún jugador que no vista la camiseta del PSG».

Una respuesta muy similar a la que dio el propio Luis Enrique hace una semana cuando le preguntaron si había podido ver el estreno de Mbappé. En aquel caso fue un periodista español y cargó contra la prensa española: «¡Qué pesados sois los españoles, eh! Madre mía… ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Vives aquí o qué? ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos?», respondió el preparador del PSG.

«No contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian», se mostraba sincero Luis Enrique, que respondía ya calmado al periodista sobre Mbappé: «Pero, tampoco tengo nada que esconder. Kylian siempre me ha encantado. Me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho con él y su hermano Ethan el año pasado. Le deseo lo mejor allí donde vaya. En las competiciones que estemos con el Madrid que pierdan contra nosotros».

Luis Enrique rehúsa hablar de su renovación

El entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique Martínez, rehusó este jueves hablar de la posibilidad de prolongar su contrato con el club, una hipótesis que planea en la entidad de la capital francesa. «No tengo mucho que decir de esto. No me interesa lo más mínimo… No hay nada que especular, nada que hablar. Me centro en el próximo partido», se limitó a decir el técnico español en una rueda de prensa previa al encuentro liguero de mañana en París ante el Montpellier.

En los últimos días la prensa parisina ha comenzado a tratar el tema de la continuidad de Luis Enrique, que firmó en julio de 2023 por dos temporadas y al que la dirección del club le gustaría prolongar después del buen rendimiento de su primera temporada: títulos de Liga, Copa y Supercopa, y semifinalista de Liga de Campeones.

El técnico parisino reconoció que el club sigue sondeando el mercado, en especial en busca de un atacante tras la lesión del portugués Gonçalo Ramos, que fue operado el pasado martes de su tobillo derecho, y estará indisponible al menos por tres meses tras una lesión sufrida en la primera jornada de liga.

Sin embargo, Luis Enrique dejó claro que «es muy difícil» lograr refuerzos, tanto porque deben mejorar la calidad de los jugadores que ya tiene como por la cuestión del precio. «Cuando un equipo grande como el Paris Saint Germain va a comprar una lavadora, en vez de costar 4 cuesta 400», explicó. Y por eso afirmó que «no hay ninguna urgencia, repito, ninguna», porque el equipo ya se ha reforzado «en cada línea».