Luis Enrique: «¿Mbappé? Por supuesto que va a jugar la final»

Luis Enrique compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes de la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon que se celebrará este sábado en Lille. El entrenador español confirmó que Kylian Mbappé va a jugar en el que será su último partido con la camiseta del Paris Saint-Germain.

El técnico asturiano reconoció que el equipo llega a esta final en muy buenas condiciones, pese a ser el último encuentro de la temporada y con todo el cansancio que ello conlleva: «No tengo ninguna queja a lo largo de la temporada. El equipo ha respondido perfectamente. Mañana será el último partido, hoy la penúltima conferencia de prensa, creo que es un momento importante porque significa que estamos en la final y mañana es uno de los mejores partidos que se pueden disputar en toda la temporada».

Pero ni en la rueda de prensa previa a la final ante el Lyon, Luis Enrique no pudo evitar hablar de Xavi, donde fue preguntado sobre su despido este viernes: «Sí, he oído Xavi y ya sé por dónde van los tiros. Al acabar el partido en Barcelona, dije dos cosas: la segunda fue que me gustaría que Xavi siguiera en el Barcelona. Me mantengo en el mismo pensamiento».

«Esta competición, en los países que yo conozco, es una de las mejores competiciones. Por lo que representa históricamente, porque permite a clubes sin gran potencial ganarla. Sucede en la mayoría de países. En nuestro caso, es un objetivo prioritario desde el comienzo de temporada, el hecho de acompañar la Copa a los dos títulos que tenemos, sería perfecto para cerrar la temporada», dijo sobre este torneo.

Por otro lado, el entrenador confirmó entre risas que Mbappé va a jugar la final y se despedirá del PSG tras siete años en París. «¿Cuál es la pregunta, si Mbappé va a jugar mañana? Por supuesto», reconoció. «La implicación de todos los jugadores es perfecta diría. No tiene nada que ver. No es mérito mío. Es mérito del partido de mañana. Partidos muy especiales en los que los detalles son importantes. A lo largo de la semana, todos los jugadores han estado con la actitud adecuada»,añadió sobre el trabajo de sus hombres.

Luis Enrique alaba al Lyon

«Creo que desde que está Pierre Sage, llevan 27 partidos, 20 victorias, un empate y seis derrotas. Números espectaculares. Creo que le ha dado la vuelta a un equipo en dificultades. Gran entrenador. Seguramente la próxima temporada esté disputando el título con nosotros. Es un gran adversario y estamos preparados, con la motivación necesaria, para intentar ganar el título», dijo sobre su rival.

«Creo que la reflexión es que es un equipo con otra dinámica, otro talante. Pero este último partido, si recordáis, en la primera parte jugaron de una manera y en la segunda de otra. En estos partidos, finales, lo bonito es que estás eliminado en algún momento y tienes que ir a por la victoria. Vamos a ver alternativas en el juego. Seguro. Vamos a tener que defender bien si queremos ganar. El Lyon puede hacer daño a cualquiera. Entiendo que es una final complicada y difícil», añadió sobre el Olympique de Lyon.

Por último, Luis Enrique hizo balance de la temporada: «Hasta que no acabe el último partido, no hay balance de ningún tipo. Ya lo habéis hecho vosotros a lo largo de la temporada. Mi trabajo lo valoran Luis Campos y el presidente. El resto, da igual. A mí me preocupa cero. Cuando uno da el máximo, no se preocupa demasiado».