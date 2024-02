Luis Enrique se pronuncia sobre el ‘caso Mbappé’: «Me aburre»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación desde París en la previa de la ida de los octavos de final de la Champions League que medirá este miércoles a PSG y Real Sociedad. El ex seleccionador español fue preguntado sobre todo el ruido que rodea a Kylian Mbappé y su respuesta fue contundente.

«Me aburre», respondió Luis Enrique con contundencia tras ser preguntado por el ruido que genera y rodea el caso de Kylian Mbappé en el PSG. «El ruido me aburre siempre. Pero como vivo totalmente aislado de esto, Kylian mañana estará porque ha jugado todos los partidos menos el anterior que no queríamos correr riesgos con él. Mañana estará preparado para competir en una competición que nos genera mucha ilusión. No creo que haya ningún equipo en esta competición que tenga más ilusión que nosotros. Y eso significa mucho. También tenemos que controlar la presión», continuó el técnico español ante los medios de su propio país.

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró que afrontan con confianza, «muy preparados», el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante la Real Sociedad, que consideró un gran equipo, dirigido por un gran entrenador. El técnico español alabó a su colega Imanol Alguacil y puso de manifiesto que lleva seis años en el cargo frente a sus seis meses, pero no quiso señalar cuál de los dos será el favorito.

«Imanol, al que conozco bien, es un gran entrenador, está en su casa, con una filosofía de club, tirando de jugadores de la casa y fichan bien, equilibrado. Hacen buen fútbol desde hace seis años, incluso antes, con otros entrenadores», aseguró Luis Enrique en la rueda de prensa previa al choque.

Luis Enrique respeta a la Real Sociedad

«Están recogiendo el premio a su buen trabajo como club. Hay que felicitarles y espero que mañana no jueguen tan bien», agregó el entrenador, que indicó que la clave pasará por «quitarles el balón lo antes posible, cosa muy difícil, y perderlo lo menos posible».

Luis Enrique alabó la buena fase de grupos de la Real, «que acabó primera en un grupo en el que estaba el finalista de la pasada edición» y señaló que es «uno de los equipos que menos goles ha encajado, no regala el balón y, cuando lo hace, es agresivo para recuperarlo».

Pero negó que el PSG, con más presupuesto, sea el favorito: «Eso hay que demostrarlo en el campo». El técnico no quiso responder a la posibilidad de que el de mañana sea el último partido de Kylian Mbappé en la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes, si el club cae eliminado y el jugador decide irse a final de temporada.

Luis Enrique sobre Mbappé

«No siento que tenga una especial alegría o tristeza o carácter. Está como siempre», dijo el técnico, que confirmó que el delantero francés estará en el grupo pese al golpe que sufrió la pasada semana y a que lo reservó este sábado contra el Lille.

«Cuando un equipo tiene un jugador de la categoría de Kylian, lo único que podemos entender es que cuanto más juegue mejor, para beneficio del equipo. Habría podido jugar el sábado si hubiera sido una final, pero no lo era y no valía la pena correr riesgos. Ahora está a disposición del entrenador», señaló.

Luis Enrique, que tras lograr la clasificación por los pelos aseguró que en febrero su equipo estaría mejor, señaló que afrontan «con naturalidad, con normalidad» el duelo ante la Real y que el equipo va creciendo. «Estamos en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, que dura meses. Podemos sentir que estamos preparados, vamos a competir mañana, vamos a crear un ambiente de fútbol con los aficionados adecuado para intentar ser mejores que la Real Sociedad», indicó.