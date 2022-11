Lucas Vázquez: “¿Repetir el penalti? Habría que ser siempre igual de rigurosos”

Lucas Vázquez fue el jugador encargado de dar la cara después de la derrota del Real Madrid contra el Rayo Vallecano en la jornada 13 de la Liga Santander. El gallego, que entró en la segunda mitad del partido destacó que le costó encontrar su fútbol y aseguró que habría que ser igual de «rigurosos» siempre a la hora de repetir los penaltis.

Análisis

“Ha sido un partido complicado. Se han adelantado pronto en el marcador, le hemos dado la vuelta, pero la ventaja sólo nos ha durado cinco minutos. El penalti hace que se pongan por delante y nos ha costado”.

Juego

“Nos ha costado encontrar nuestro fútbol con combinaciones más largas y llegando a puntos de remate más claro. Ellos han estado muy bien”.

Penalti de Carvajal

“Me ha pillado lejos y no la he visto, pero si Dani lo dice -que no era penalti-, será así».

Repetición

“No sé si ha sido por Courtois o por alguien del área. En todos los partidos sucede lo mismo y tendrían que ser igual de rigurosos siempre”.