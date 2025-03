Julen Lopetegui no se arrepiente de haber fichado por el Real Madrid. El 12 de junio de 2018, el seleccionador español había sido anunciado como nuevo entrenador del club blanco a tres días de que la Selección debutase en el Mundial de Rusia ante Portugal. Una situación que provocó mucho revuelo ya que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en aquel momento destituyó al ex portero del Barcelona y colocó a Fernando Hierro en su sitio. A pesar de haber perdido la oportunidad de cumplir un «sueño», Lopetegui no cambiaría nada de todo lo ocurrido.

«Si diésemos marchar atrás, volvería a fichar por el Real Madrid. Hice lo que me dictó mi conciencia y lo que creo que me tocaba hacer», afirmó Julen. El ex entrenador del West Ham inglés también mandó un recado al ex presidente de la RFEF. «¿Centrarme en la Selección y luego llegar al Madrid después del Mundial? Era todo más sencillo. Pero esta pregunta no es para mí», zanjó el guipuzcoano en una entrevista con la Cadena SER.

«Julen Lopetegui tuvo un momento de mierda»

Julen Lopetegui no duró mucho tiempo en el Real Madrid. Llegó en junio, pero en otoño ya dejaba el barco madridista. Después de una estrepitosa derrota por 5-1 ante el Barcelona a finales del mes de octubre, la directiva merengue agradeció al técnico por sus servicios y puso a Santiago Solari como sustituto.

En 2021, Toni Kroos relató en el podcast Einfach mal Luppen sobre la marcha del entrenador. «La destitución de Lopetegui fue la que más me dolió personalmente porque es un técnico y una persona de primer nivel. Tuvo un momento de mierda cuando se convirtió en entrenador aquí. Me alegré muchísimo por él cuando ganó la Europa League con el Sevilla. Se lo merecía. Creo que él hizo un gran trabajo, pero no tuvo suerte. Si no tienes resultados no es bueno para el club», afirmó el alemán.

Durante el verano de 2023, pocos meses antes de dimitir de su cargo de entrenador del Wolverhampton, el entrenador español volvió a ser preguntado sobre una posibilidad de regresar a los banquillos del Santiago Bernabéu.«Nunca me he arrepentido de mis decisiones en el fútbol», afirmó Lopetegui, que después sería preguntado por un hipotético retorno: «¿Volver? Cuando hablas del futuro nadie sabe lo que puede pasar. Pero lo único que quiero hacer es concentrarme en mi equipo actual», prosiguió, manteniendo abierta esa posibilidad.

Lopetegui «salvó» a Fede Valverde

Otro futbolista que guarda un buen recuerdo de Lopetegui es Fede Valverde. El Pajarito debutó con el primer equipo cinco días antes de que el vasco haga las maletas. Aunque luego el uruguayo se afianzó con Santiago Solari, el mediocampista siempre le será eternamente agradecido a Julen.

«Lopetegui fue el salvador. Yo le debo mucho. Fue esa persona que me de dio su confianza. Yo estaba en Uruguay, porque me había quedado fuera del Mundial, algo que me dolió muchísimo, una de las peores cosas de mi carrera. Tuve un mes y medio ‘de vacaciones’ y me dedicaba a entrenar todo el día. La recompensa al trabajo fue llegar al Real Madrid», relató el centrocampista del Real Madrid.