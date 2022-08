Lo de Casemiro tendría sentido

Cada vez es más cercana la posibilidad de que Casemiro deje el Madrid para fichar por el Manchester United. El jugador parece haber escuchado con interés la oferta de un gran club en crisis que le garantizaría doblar su salario y dos años más de contrato respecto a lo que tiene firmado con el Real Madrid.

El club blanco suele ser generoso con sus leyendas y sin duda Casemiro lo es. Si un jugador ejemplar como él llega con una oferta mucho mejor se le suele escuchar. A partir de ahí, si la oferta es la correcta lo normal es que el Real Madrid acceda a vender a un jugador totalmente amortizado y que se ha ganado el respeto de todos.

No se puede decir que el Real Madrid no se haya preparado para esta eventualidad por inesperada que pudiera ser. La mayor inversión de los últimos años ha sido por Tchouaméni. También está Camavinga y lo estaría Alaba si hubiera falta. Una oferta cercana a los 70 millones, desde el punto de vista económico, sería muy atractiva. Desde la perspectiva deportiva, debilitaría inicialmente al equipo, pero facilitaría la necesaria transición y sería coherente con la estrategia seguida por el club.

Además de todo eso, quién sabe si el Real Madrid no cambiará de idea si acaban saliendo Casemiro y Asensio en lo referente con no hacer más fichajes. Ya no se detecta tanta firmeza desde el club en relación con que no vendrá nadie más. Quizás este final de agosto sea más entretenido de lo que se esperaba.