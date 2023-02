El Liverpool toca fondo contra los Wolves de Lopetegui

El Liverpool, rival del Real Madrid en la Champions League, sigue en caída libre tras perder ante el Wolverhampton de Julen Lopetegui. Los de Jurgen Klopp suman la séptima derrota de la temporada y con 29 puntos se quedan décimos en la tabla clasificatoria y ya están a 10 de la Champions.

Los reds volvieron a demostrar una gran fragilidad defensiva que les hizo ir perdiendo a 12 minutos por 2-0. A partir de ahí el partido se puso cuesta arriba para un Liverpool que tocó fondo con el tercer tanto de los Wolves en la segunda mitad obra de Ruben Neves.

«Obviamente fue un inicio horroroso. Dos goles que no pueden concederse así. Nos pusimos 2-0 abajo por nuestra culpa. Estuvimos muy pasivos en ese momento. No tengo explicación. No hay excusas», dijo Klopp tras el partido.

Las opciones de entrar en Champions League vía Premier son cada vez más complicadas para un equipo cuyas sensaciones son muy malas antes del enfrentamiento de octavos que les enfrenta al Real Madrid en la máxima competición europea.

Pinchazo del Arsenal

Por su parte, el líder de la Premier League, el Arsenal, se vio sorprendido en el campo del Everton, al que la llegada del técnico Sean Dyche sirvió de revulsivo. Los Gunners, con 50 puntos, tienen todavía cinco de ventaja sobre el segundo, Manchester City. Ambos equipos tienen el mismo número de partidos, pero el conjunto de Pep Guardiola juega el domingo en campo del Tottenham, para tal vez colocarse a dos unidades.

Este triunfo del Everton inesperado, pero globalmente merecido, solo es el cuarto de esta temporada para el equipo de Liverpool, que sale provisionalmente de la zona roja, ascendiendo a la 17ª plaza, con 18 puntos.

Casemiro, expulsado

También destaca en la jornada la victoria del Manchester United, rival del Barcelona en la Europa League, sobre el Crystal Palace por 2-1, con tantos de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

El United se quedó con 10 por la expulsión de Casemiro por agarrar del cuello a un rival en una tangana, y los londinenses lo aprovecharon para marca por medio de Jeff Schlupp (76).

El Manchester United, que al comienzo del partido llevó a cabo un acto en recuerdo a las víctimas del accidente aéreo de Múnich en 1958, sobrevivió en los minutos finales para sumar su sexto triunfo consecutivo en Old Trafford, algo que no lograba desde 2017.