Casemiro confía en su momento

La situación de Casemiro en el Manchester United es llamativa y desde su entorno la califican de «extraña», aunque todos confían en revertirla cuanto antes. El club inglés hizo una fuerte inversión por el brasileño en los últimos días de mercado, pagando 80 millones de euros al Real Madrid por un jugador de 30 años. En esos momentos, los Red Devils eran colistas con cero puntos tras perder en el debut de la Premier League en Old Trafford ante el Brighton & Hove Albion y tras ser goleado por el Brentford en la segunda jornada. Dos resultados que hicieron saltar las alarmas dentro de un equipo que se lanzó a fichar al jugador madridista con el único objetivo de cambiar la dinámica. Parecía que el mediocentro llegaba para cambiarlo todo, pero, lejos de tener un arranque sencillo, hasta el momento no ha sido capaz de hacerse con un sitio en el once de Ten Hag.

La llegada de Casemiro a Old Trafford coincidió con una buena racha de resultados del Manchester United. En el día de su presentación, en la previa del encuentro contra el Liverpool, los diablos rojos ganaron 2-1 al Liverpool. Después, encadenaron tres triunfos más en la Premier frente a Southampton, Leicester y Arsenal. Esta buena dinámica invitó a Ten Hag a mantener a Scott McTominay en la medular, lo que cerró la puerta al brasileño, que por el momento es suplente.

En la Premier League ha participado en cuatro partidos, aunque en ninguno ha comenzado como titular y tan sólo ha sumado 82’ minutos. En Europa League sí disputó los 90 minutos en la derrota del United frente a la Real Sociedad y jugó los segundos 45 minutos en la victoria de los Red Devils frente al Sheriff. Unos números muy pobres para un jugador que el pasado 28 de mayo en París ganó su quinta Champions y en su penúltimo encuentro que jugó con el Real Madrid fue elegido mejor jugador de la Supercopa de Europa.

A Casemiro le está costando más de lo esperado hacerse con un sitio en el Manchester United, pero el brasileño transmite “tranquilidad absoluta” a su entorno. Nadie esconde que la situación es rara y extraña, pero confían en que más pronto que tarde empiece a hacerse el amo y señor del centro del campo. Su adaptación ya es total, por lo que sólo tiene que esperar a que Ten Hag le ponga de titular. Por delante, el United tiene dos partidos ante el Omonia y frente al Leeds United donde espera a hacerse con un sitio tras el batacazo en el derbi frente al City.