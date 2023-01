Liliam Thuram defiende a Vinicius: «La gente no entiende la violencia del racismo»

El ex jugador francés Lilian Thuram es uno de los mayores activistas en la lucha contra el racismo en el fútbol. El campeón del mundo con la selección francesa y antiguo defensa del Barça ha pasado por Barcelona para presentar su libro ‘El Pensamiento Blanco’ y ha aprovechado la ocasión para defender a Vinicius, para el que ha pedido respeto en los campos de fútbol de España.

«Hay muchos jugadores que no tienen buena actitud. Pero me dices que Vinicius sufre racismo y si debería cambiar de actitud… Ante todo, hay que respetar a Vinicius. Muchas veces la gente no entiende la violencia del racismo. Cuando eres joven y te insultan, es muy difícil. A la gente hay que decirle que se debe respetar a Vinicius», pidió.

Además, Thuram se mostró crítico con los que insulten a Vinicius por ser negro, algo que él vivió en primera persona. «Si en la habitación de un niño hay pósters de un jugador de otro color, no tendrá prejuicios de mayor. El fútbol puede servir para cambiar la mentalidad, pero para ello hay que aceptar que el racismo existe y que hay que seguir trabajando», pidió.