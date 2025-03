En la Liga de Negreira se hubiese revisado el 2-1 de Brahim

Muchos aficionados del Atlético de Madrid se quejaron de un fuera de juego posicional de Vinicius en el gol de Brahim que supuso el 2-1 a favor del Real Madrid en el partido de la ida de los octavos de final de la Champions. El jugador brasileño estaba en una posición ilegal, pero su intervención en la jugada es testimonial a tenor de diversas imágenes vistas.

#Madrid #Atlético 📏 Ojo a esto que pasó MUY desapercibido: ⚽️ En el 2-1 de Brahim, vemos a Vinicius en posición adelantada e interfiriendo en la visión de Oblak. 📌 ES FUERA DE JUEGO POR INTERFERENCIA.



Vinicius no obstaculiza la visión de un Jan Oblak que poco o nada puede hacer ante el misil que metió Brahim. De hecho, el portero esloveno no se queja en ningún momento en la acción en la que presuntamente el jugador del Real Madrid impidió su visión en el disparo.

Algunos de los voceros de los árbitros de la Liga de Negreira aseguraron que al árbitro del partido, el francés Clément Turpin, tenían que haberle llamado desde la sala del VAR para revisar la jugada. Los representantes del CTA están convencidos de que el colegiado galo no debería haber dejado subir el gol al marcador sin antes realizar una revisión, una actuación muy propia de la Liga española.

😱 ¡El gol de Brahim debió ser ANULADO!

🗣️ «Vinicius está en posición ilegal y en la línea de disparo, a metro y medio de Oblak»

⚽️ #RealMadridAtleti

🏆 #ChampionsLeague



Turpin y su equipo, sin embargo, no vieron nada extraño en una acción que fue decisiva para la eliminatoria puesto que ha dado ventaja al Real Madrid para la vuelta de los octavos de final. Muchos madridistas no pueden dejar pasar el contraste existente entre los arbitrajes que hay en España y los que hay en Europa y cómo las cosas extrañas que suceden en nuestro país no tienen lugar en la máxima competición continental.

Ni Real Madrid ni Atlético de Madrid tuvieron ninguna mención negativa hacia la labor de los árbitros, algo que habla de la buena labor de un Turpin que no vio conveniente rearbitral una jugada que fue un gol como una catedral. Brahim pudo celebrar su gran noche en el Bernabéu, algo que quizá no hubiese pasado si el partido hubiese pertenecido a la Liga de Negreira.