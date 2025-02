El tremendo cabreo de Real Madrid TV con Munuera Montero: «Gran homenaje a la mugrienta Liga Negreira»

El final del Osasuna-Real Madrid fue un respiro para Munuera Montero, pero también el inicio de las reacciones a su arbitraje. Las de Real Madrid TV, como era de prever, fueron las de mayor dureza. No se centraron únicamente en la figura de Munuera Montero, sino en la de todo el colectivo arbitral. El penalti señalado sobre Camavinga y la expulsión a Bellingham fueron el cenit del enfado de los blancos.

Que también reclamaron un penalti sobre Vinicius y se quejaron de la permisividad de Munuera Montero con los jugadores de Osasuna. «La cantidad de agarrones y empujones para frenar a los jugadores del Madrid y (Munuera Montero) no pita nada. Otro codazo perdonado a Osasuna. El día de San Negrerira, Munuera está homenajeando a su santo patrón», aseguraron en RMTV el día que se cumplían dos años del escándalo Negreira.

«El homenaje a Negreira el día del segundo aniversario es tremendo. Osasuna podría estar con nueve y con dos o tres penaltis pitados en contra. La Liga de Medina Cantalejo, Tebas, Louzán… Hoy sale a la luz todo al mismo tiempo. La realización lamentable ocultando imágenes. Munuera haciendo méritos para ver quién va a pitar la final de Copa con De Burgos Bengoetxea. Cada minuto que siga Medina Cantalejo es una vergüenza, una indecencia y lo único que demuestra es que está totalmente contaminado», aseguraron los tertuliano del canal madridista.

Eso, durante la retransmisión, al acabar el partido el enfado fue creciendo. «Se está cubriendo de gloria Munuera Montero. ¿Para qué está el VAR? Todas las semanas, para todos los partidos, buscamos justificaciones para las decisiones de los árbitros. Yo simplemente recordaré la frase que le dijo Enríquez Negreira a Bartomeu. «Te puedo ayudar con el VAR». Palabras de Enríquez Negreira a Bartomeu cuando decidieron dejar de pagarlo. ¿Por qué no entra el VAR? Porque no le da la gana».

Un enfado que fue un paso más de las decisiones arbitrales. «Más allá del penalti, me parece la forma en la que Osasuna está parando las acometidas de Vinicius, de Mbappé… Eso no pasa en Europa. Osasuna siente que tiene la complicidad del árbitro, no para ni una de las jugadas. Yo no me fío del acta. Se ha demostrado que, las últimas redacciones de las actas, se las inventan. Se inventan, ponen lo que quieren. Tienen a los jugadores desquiciados. Si eres árbitro, por un comentario que puedan hacer en caliente, tienes que saber manejar situaciones», denunció Real Madrid TV.

«De Burgos Bengoetxea contra el Atlético y ahora, Munuera Montero, están opositando para pitar la final de la Copa del Rey. Cuantas más acciones en contra del Real Madrid, más opositan. El partido es lo de menos. Al Real Madrid le han quitado, en las dos últimas jornadas, cinco puntos. Contra el Espanyol y contra el Atlético de Madrid. Estamos así todas las jornadas, es agotador. En la Champions puede haber fallos, pero esto es agotador. Contra todo y contra todos», finalizaron los tertulianos.