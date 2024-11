El legendario equipo brasileño que pretende fichar a Sergio Ramos

Sergio Ramos sigue sin equipo y está más hambriento que nunca. En los últimos días, el sevillano no dejó de hacer los titulares en los periódicos españoles. Frente a la crisis de lesiones, sobre todo en la zaga, el Real Madrid necesita un central, y los madridistas lo saben. En las redes, el nombre del andaluz no dejó de estar ligado a Chamartín. Sin embargo, desde el club, el regreso del zaguero es una utopía. La entidad blanca se ha mostrado firme: no volverá. No obstante, un equipo brasileño sueña con ficharle, y éste es el Corinthians, equipo legendario del Brasileirão que vio pasar en sus filas a leyendas como Sócrates o Ronaldo Nazário.

El interés, un simple rumor a primera vista, resultó ser real. «Hay varios nombres que aparecen durante la ventana de fichajes cuando se está en ese momento importante del año. No sólo se ha hablado de Sergio, sino con muchos otros. Analizamos, y claro que tenemos que priorizar la posición. La cuestión financiera es importante y siempre vamos a hacer la mejor elección para Corinthians», confirmó Fabinho Soldado, director deportivo del Timão.

Libre de todo contrato desde junio, el andaluz podría aterrizar en Sudamérica y compartir vestuario con un gran nombre. El verano pasado, Memphis Depay tomó ese camino. El ex del Atlético de Madrid y del Barcelona dijo adiós a Europa para marcharse al Brasil. Le costó adaptarse al principio, y además, el difícil contexto en el que estaba el Corinthians no ayudó. Durante mucho tiempo esta temporada, el «Equipo del Pueblo» estuvo en puestos de descenso. Pero el holandés no se desmotivó. Gracias a su buena forma, los Coringões han ido sacando la cabeza poco a poco. El ariete recopila tres goles y cuatros asistencias en diez encuentros con la elástica del club de São Paulo.

No es la mejor temporada del Corinthians. Al principio del año, en enero, se juega el Campeonato Paulista. Una competición que incluye solamente a equipos de la región de São Paulo. Clubes como el Santos, Palmeiras o el mismo São Paulo participan. Pues, los Coringões, que son los más titulados del torneo (30 veces campeones) ni siquiera superaron la primera fase. En Liga, el Timão tanteó la zona del descenso durante la mayoría del curso. En Copa de Brasil y en la Copa Sudamericana consiguieron llegar hasta las semifinales.

A falta de cinco jornadas para que se finalice el Brasileirão, el Corinthians está a cinco unidades del descenso. A pesar de no haberse asegurado la salvación, el Timão ya piensa en el próximo curso con la posible incorporación del sevillano. Eso sí, Sergio Ramos no jugaría hasta 2025. El Paulista empieza en enero y la Liga debuta en abril. Aunque por ahora, el defensa sigue entrenando. 15 minutos después de la lesión de Militão contra Osasuna, el zaguero subió en sus redes un vídeo corriendo en el campo, sinónimo de ‘llamada’ al Real Madrid, o eso parecía. Guti también reflexionó en una posible vuelta del central. «Está Sergio Ramos sin equipo. Lateral derecho y central. En esta situación clara que lo veo, a coste cero y viene de jugar en Sevilla el año pasado y hacerlo bien. Puedes ir al mercado y si de verdad quieres traer a uno pagando mucho dinero, sabiendo que va a ser un gran jugador y que lo vas a tener diez años, vete y tráelo», decía el emblemático número 14 merengue.