Sergio Ramos se deja querer por el Real Madrid tras la grave lesión de Militao

Sergio Ramos se ha dejado querer por el Real Madrid a través de sus redes sociales después de la grave lesión que Militao sufrió el pasado sábado durante la primera mitad ante Osasuna. El defensa español y ex madridista está sin equipo y el conjunto blanco tiene la posibilidad de reforzarse si lo desea en estos momentos antes del mercado invernal con futbolistas sin contrato.

Todo empezó con unas declaraciones de Guti, ex compañero del camero, tras la victoria del Real Madrid y analizando el mercado tras la grave lesión de Militao en el Santiago Bernabéu: «Está Sergio Ramos sin equipo. Lateral derecho y central. En esta situación clara que lo veo, a coste cero y viene de jugar en Sevilla el año pasado y hacerlo bien. Puedes ir al mercado y si de verdad quieres traer a uno pagando mucho dinero, sabiendo que va a ser un gran jugador y que lo vas a tener diez años, vete y tráelo».

«Pero en diciembre traer un parche si no sabes cómo va a ir o si al año siguiente lo vas a tener, yo creo que lo tienes claro, Sergio», prosiguió sobre Ramos. «Un hombre que ha estado en la casa, que el año pasado estuvo en activo. Que se sigue cuidando y que puede ofrecer esos 6 meses», destacó Guti.

Tras estas declaraciones, una cuenta dedicada a subir post de fútbol en redes sociales subió uno con las declaraciones de Guti sobre Sergio Ramos. Poco después, el ex capitán del Real Madrid le dio like a esta publicación. Una clara declaración de intenciones sin necesidad de abrir la boca. El sevillano sigue entrenando de manera particular, esperando una oportunidad para jugar sus últimos años como futbolista profesional.

El Real Madrid necesita un central

El Real Madrid, tras la grave lesión de Militao, necesitará ir al mercado invernal para hacerse con los servicios de un defensa central. Un partido en el que también cayeron lesionados para un mes de duración Lucas Vázquez y Rodrygo. Pero la más grave será la del brasileño, que se perderá toda la temporada.

El técnico únicamente cuenta con Rüdiger, Mendy, Fran García y Vallejo como defensas sanos del primer equipo. Dos de ellos son laterales izquierdos, mientras que con Vallejo hay muchas dudas. De hecho, el recurso ante Osasuna fue Raúl Asencio, jugador del Castilla, que cuajó además una buena actuación con una asistencia brillante a Jude Bellingham en el 0-2 del conjunto madridista.

Jugadores como el propio Sergio Ramos, libre, Laporte, Lukeba y otros defensas centrales son varias de las opciones que podría tener el Real Madrid para reforzarse en el mercado invernal. Está claro que tendrá que acudir a ese mercado tras una lesión inesperada y que dejará a los blancos sin el brasileño hasta la próxima campaña, al igual que pasó con Dani Carvajal el pasado mes de octubre.