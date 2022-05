Este domingo llegará el final del culebrón sobre el futuro de Kylian Mbappé. Su contrato con el París Saint Germain finaliza el próximo 30 de junio, con el Real Madrid abriéndole los brazos y el club parisino apurando hasta el último minuto cualquier opción de convencer al de Bondy de quedarse. Una vez acabada la temporada, el delantero aclarará cuál es su voluntad, un anuncio de una decisión que podría ser similar al que en su día protagonizaron LeBron James o Antoine Griezmann.

El momento de Kylan Mbappé ha llegado. El delantero francés anunciará este domingo, una vez jugado el último partido de la temporada con el París Saint Germain cuál es su decisión para su futuro más inmediato. En las próximas 48 horas se pondrá fin a un suspense que se ha agitado en los últimos días, a la espera del anuncio definitivo sobre cuál es su voluntad. Una decisión que podría ser tan mediática como en su día hicieron la estrella de la NBA LeBron James o el futbolista francés Antoine Griezmann.

Quien rompió todos los esquemas y marcó una nueva era a la hora de anunciar su futuro fue el propio LeBron James. La estrella de la NBA fue el gran protagonista aquel 9 de julio de 2010 en el que comunicó que dejaba los Cleveland Cavaliers de su Ohio natal para unirse a los Miami Heat. La noticia no sólo impactó por su contenido sino sobre todo por el modo en el que la transmitió.

LeBron James optó por un programa especial televisado de más de una hora para anunciar su salida de Cleveland Cavaliers, algo que generó un gran impacto en el mundo de la NBA y provocó el enfado de los aficionados. Muchos salieron a la clase a mostrar su decepción con el jugador y quemaron sus camisetas ante las cámaras de la televisión para mostrar su desaprobación. Meses más tarde el propio LeBron afirmó que si pudiera repetirlo posiblemente lo hubiera hecho de otra manera.

Griezmann le toma el testigo

Años más tarde fue Antoine Griezmann quien copió sus formas. El delantero francés revolucionó el mundo del fútbol. Era el 14 de junio de 2018, día en el que salió a la luz «La Decisión», un documental con el que el francés anunciaba su continuidad en el Atlético de Madrid, para poner fin a todos los rumores que le situaban fuera del conjunto rojiblanco.

El propio Griezmann explicó años después el motivo que le llevó a grabar aquel documental. «Cuando filmé el documental de ‘La Decisión’ quería enseñar al mundo que cambiar de equipo no es ir a una tienda de chuches y elegir entre la roja y la azul. Quería mostrar lo que sufre un profesional ante una circunstancia así», dijo. «Quería enseñar que decidirte por un equipo u otro es muy complicado. La gente pensaba que era un juego y que me reía de los aficionados. Sólo quería mostrar cómo un jugador no sabe qué hacer y qué decidir. Te habla tu mujer, tus padres, tus hijos… pero al final decides tú», añadió.

En el caso de Tom Brady, el jugador de la NFL optó por utilizar las redes sociales para revolucionar el mundo del deporte el pasado mes de marzo. Apenas seis semanas después de su retirada, el quarterback de 44 años publicó un mensaje a sus cerca de tres millones de seguidores para confirmar que regresaba a la acción. «Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora», dijo el jugador considerado como el mejor de la historia de la NFL.

Sin documental de por medio pero si generando un gran impacto se produjeron el verano pasado las salidas de Leo Messi y Sergio Ramos, del Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Los dos clubes españoles perdían a sus capitanes, que ponían rumbo al París Saint Germain para pasar de eternos rivales a compañeros de vestuario. Sus salidas se anunciaron en una rueda de prensa después de tiempo hablándose sobre su futuro.