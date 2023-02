Monchi ‘celebra’ la brutal patada de Paulista a Vinicius y después se justifica

La persecución a Vinicius por parte de los rivales no cesa. Al margen del racismo en los estadios, el brasileño sufre agresiones en todos los partidos y muchas quedan impunes. Este jueves, Gabriel Paulista fue a cazarlo y acabó expulsado, una patada salvaje y muy peligrosa que pudo lesionar al carioca y que indignó a todo el madridismo. Sin embargo, todavía hay gente que justifica la entrada, y otros que incluso la celebran en las redes. Ha sido el caso de Monchi, que dio me gusta a un lamentable comentario pidiendo que la sanción de Paulista la paguen «entre todos los españoles».

El director deportivo del Sevilla entró al trapo y dio like a un provocador mensaje de un usuario que decía lo siguiente: «Si a Paulista le cae una sanción económica deberíamos pagarla entre todos los españoles». En las redes empezaron a cargar contra Monchi porque es inaceptable que un dirigente apoye así una agresión, y horas después el gaditano tuvo que pedir perdón y justificar lo ocurrido.

El “me gusta” que anoche di a una publicación defendiendo la acción de la expulsión de Paulista,evidentemente fue fortuito.

En nada puedo estar de acuerdo con ese comentario.

La acción,de hecho,me parece desmedida y fuera de lugar.

Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido — Monchi (@leonsfdo) February 3, 2023

«El ‘me gusta’ que anoche di a una publicación defendiendo la acción de la expulsión de Paulista, evidentemente fue fortuito. En nada puedo estar de acuerdo con ese comentario. La acción, de hecho, me parece desmedida y fuera de lugar. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido», escribió horas después el responsable de la parcela deportiva del club hispalense.

Más allá fue Mario Kempes, leyenda del Valencia, que justificó la salvaje patada así: «Lo dije y alguno me va a dar la razón: a Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado».