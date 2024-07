Kylian Mbappé lucirá el número 9 en el Real Madrid. Ya es oficial. El equipo blanco confirmó este miércoles que el delantero francés vestirá ese dorsal, que en la última temporada estuvo libre. El gran fichaje del Real Madrid para la próxima temporada será presentado el próximo martes 16 de julio en el Santiago Bernabéu.

Con la confirmación de la fecha, una vez que Francia ya ha sido eliminada en la Eurocopa (cayó ante España en semifinales este martes), ya es oficial el dorsal con el que Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid. Esta era una de las cosas más esperadas, sobre todo por los aficionados, que ya saben el número de Kylian para poder comprar la camiseta.

Esta es también otra de las novedades. El Real Madrid confirmó también que a partir de este jueves, 11 de julio, ya se podrá comprar la camiseta oficial de Kylian Mbappé con el Real Madrid en la Tienda Santiago Bernabéu y en todos los canales oficiales de venta del Real Madrid. Hasta ahora la camiseta del equipo blanco con el nombre de Mbappé no se podía comprar.

Cambio de dorsales en el Real Madrid

Además de la confirmación de que Kylian Mbappé llevará el ‘9’ en el Real Madrid, el actual campeón de Europa y de Liga también confirmó los cambios de dorsales en su plantilla. Hay varios. Por ejemplo, Camavinga, que hasta ahora tenía el ’12’, pasará a lucir el ‘6’ que hasta ahora vestía Nacho. Por otro lado, Fede Valverde cambia el ’15’ y coge el ‘8’ que dejó libre Toni Kroos con su retirada.

Además, Tchouaméni es otro de los jugadores que cambia de dorsal. Deja atrás el ’18’ y a partir de ahora vestirá con el ’14’ que el año pasado tuvo Joselu. El dorsal 18 hasta ahora de Tchouaméni lo coge Jesús Vallejo. Por su parte, Arda Güler también cambia de número: cambia el ’24’ de la temporada pasada por el ’15’.

Presentación de Kylian Mbappé

Todos estos cambios se producen en el día en el que el Real Madrid confirmó la fecha de la presentación de Kylian Mbappé. «El Real Madrid C. F. comunica que el próximo martes 16 de julio, a las 12:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Kylian Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu», explicó el conjunto blanco en un comunicado.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Kylian Mbappé en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas cinco temporadas. Después de la presentación, Kylian Mbappé atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Mbappé ya se encuentra de vacaciones, habiendo dado por finalizada su temporada desde este mismo miércoles tras la eliminación de Francia en las semifinales de la Eurocopa. El ex del Paris Saint-Germain no ha tenido un buen torneo continental debido a la fractura de nariz que sufrió en el primer partido ante Austria. Kylian ha tenido que jugar con una aparatosa máscara que le ha impedido desarrollar el fútbol que él mismo habría deseado. Además, el no haber realizado hace ya casi un año la pretemporada con el PSG, le ha acabado pasando factura estando visiblemente cansado.